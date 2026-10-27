Monden

România alocă 500.000 de lei pentru promovarea filmului „Fjord”

România alocă 500.000 de lei pentru promovarea filmului „Fjord”Sebastian Stan Fjord / sursa foto: captura video
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România va aloca 500.000 de lei pentru promovarea filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și propus pentru o nominalizare la Oscar 2027. Prin comparație, Spania dispune de un buget de 50 de milioane de dolari pentru promovarea filmului „La Bola Negra”, realizat de Javier Calvo și Javier Ambrossi. Sumele au fost anunțate marți de ministrul Culturii, Ioana Ciocan.

Ministerul Culturii alocă 500.000 de lei pentru „Fjord”

Filmul „Fjord” este propunerea României pentru o nominalizare la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional a Premiilor Academiei americane de film. Pentru promovarea producției în campania de selecție, Ministerul Culturii va acorda 500.000 de lei.

Ioana Ciocan a declarat că susținerea cinematografiei trebuie să includă atât promovarea filmelor, cât și recuperarea infrastructurii cinematografice existente.

„Bineînţeles că trebuie susţinută cinematografia şi cultura vie. Cristian Mungiu asta este, este cultura vie a României. Cred că împreună vom putea să salvăm resturile cinematografelor care acum se află în paragină. În 1989 aveam peste 600 de cinematografe. Ele dispărând, a dispărut şi consumul. Trebuie văzut care este statutul lor, ce se mai poate salva. Există numeroase proiecte la MC”, a declarat ministrul Culturii la Digi24.

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Campania pentru Oscar presupune promovare internațională

Ministrul a explicat că suma alocată trebuie să acopere o campanie prin care filmul să ajungă la membrii Academiei americane de film, care votează pentru nominalizări.

Fjord

Fjord. Sursa foto: Captură video

„Ministerul Culturii îl susţine pe Cristian Mungiu cu 500.000 de lei. Cristian Mungiu poate să facă cel mai fabulos film de pe faţa Planetei, dar are un fel de campanie electorală de făcut. El trebuie să îi convingă pe cei 12.000 de membri ai Academiei să îl voteze. Aceşti membri trebuie să aibă acces la filmul lui, filmul trebuie să fie distribuit peste tot, emisiuni televizate, este o muncă sisifică. Este o muncă teribilă, nu ştiu dacă vom reuşi, dar vom încerca”, a afirmat Ioana Ciocan.

Buget redus și posturi neocupate la Ministerul Culturii

Ioana Ciocan a declarat că artele și cultura din România funcționează cu un buget de 0,07% din PIB. Ministerul Culturii are în subordine domenii culturale diferite, fiecare necesitând susținere financiară.

Potrivit ministrului, instituția se confruntă și cu probleme de personal, având „50 de posturi libere, care chiar dacă s-ar debloca, nu s-ar ocupa”.

Coiful de la Coțofenești ar urma să fie expus în ianuarie 2027

Tot marți, ministrul Culturii a anunțat că celebrul Coif de la Coțofenești va fi expus publicului în 15 ianuarie 2027. Obiectul este restaurat de Alexandru Doja la Muzeul Național de Istorie a României, după ce a fost recuperat în urma furtului din Assen, în 2025.

Manuscrisele lui George Enescu, prioritate pentru ministrul Culturii

Ioana Ciocan a mai anunțat că pregătește o surpriză în legătură cu manuscrisele compozitorului George Enescu, fără să ofere alte detalii despre demers.

„Aceste manuscrise sunt prioritate 0 pentru mine şi vor fi mutate mai devreme decât ne imaginăm”, a declarat ministrul.

Ioana Ciocan este profesor, curator și fondatoarea Art Safari. Ea a fost cooptată în echipa guvernamentală condusă de Luca Niculescu de președintele Nicușor Dan.

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