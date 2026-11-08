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Cristian Mungiu a câștigat un nou premiu internațional cu filmul „Fjord”. Distincția obținută în Indonezia

Cristian Mungiu a câștigat un nou premiu internațional cu filmul „Fjord”. Distincția obținută în IndoneziaCristian Mungiu și actorii din distribuția Fjord. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat Premiul Publicului la Jakarta World Cinema 2026, în Indonezia, cu lungmetrajul „Fjord”, recompensat anterior cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes. Producția a fost aleasă pentru deschiderea festivalului și a obținut singura distincție acordată unui lungmetraj în cadrul evenimentului, potrivit publicației americane Variety.

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a fost desemnat câștigător al Jakarta World Cinema Audience Award, premiu acordat pe baza voturilor spectatorilor. Festivalul, organizat în capitala Indoneziei, s-a încheiat după opt zile de proiecții, la care au participat peste 25.000 de spectatori.

Cristian Mungiu, premiat la Jakarta World Cinema 2026

Lungmetrajul „Fjord” a primit Premiul Publicului la ediția din acest an a Jakarta World Cinema, fiind singura producție de lungmetraj recompensată cu o distincție în cadrul festivalului. Potrivit Variety, filmul cineastului român a fost selectat și pentru proiecția inaugurală a evenimentului.

Premiul a fost acordat în urma voturilor exprimate de spectatori, după prezentarea producțiilor incluse în programul festivalului. Anterior, „Fjord” obținuse Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, una dintre cele mai importante distincții din cinematografia internațională.

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Premiul din Indonezia se adaugă astfel celui câștigat la Cannes, ambele fiind acordate aceluiași lungmetraj regizat de Cristian Mungiu.

Peste 25.000 de spectatori la festivalul din Indonezia

Jakarta World Cinema 2026 a avut o durată de opt zile, iar proiecțiile au fost găzduite de complexul cinematografic CGV Grand Indonesia. Frederica, directoarea executivă a festivalului, a anunțat că numărul spectatorilor a depășit 25.000.

Ultima proiecție a evenimentului a fost dedicată filmului horror thailandez „Inherit”, realizat de regizorul Banjong Pisanthanakun.

Producția a avut premiera în Indonezia în cadrul festivalului, în prezența regizorului și a actriței Davika Hoorne. Cei doi au participat și la o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care au discutat cu spectatorii despre realizarea filmului.

Banjong Pisanthanakun a vorbit inclusiv despre costurile costumelor folosite în producție. Printre articolele vestimentare purtate de Davika Hoorne s-a aflat o rochie Gucci estimată la aproximativ trei milioane de bahți thailandezi, echivalentul a circa 89.500 de dolari.

Fjord

Fjord. Sursă foto: captură video

Trei tineri regizori au obținut finanțare pentru lungmetrajele de debut

Pe lângă Premiul Publicului acordat filmului „Fjord”, la ceremonia de închidere au fost anunțați și câștigătorii KlikFilm Short Movie Competition. Competiția este organizată de platforma de streaming KlikFilm, unul dintre susținătorii festivalului, și se adresează cineaștilor indonezieni.

Înscrierile au fost deschise între aprilie și iulie, perioadă în care organizatorii au primit peste 300 de scurtmetraje din diferite regiuni ale Indoneziei.

Producțiile au fost evaluate de un juriu format din trei cineaști. Din comisie au făcut parte Joko Anwar, regizorul filmului horror „Impetigore”, Gina S. Noer, scenarista și regizoarea producției „Two Blue Stripes”, și Khozy Rizal.

Acesta din urmă a realizat scurtmetrajul „Basri & Salma in a Never-Ending Comedy”, selectat anterior în competiția Festivalului de Film de la Cannes.

Ce filme au câștigat competiția de scurtmetraje

Primul loc în KlikFilm Short Movie Competition a fost obținut de „Karim”, film regizat de Jusuf Witjaksono. Premiul îi oferă regizorului posibilitatea de a realiza primul lungmetraj, costurile de producție și distribuție urmând să fie acoperite integral prin intermediul companiei Falcon Pictures.

Locul al doilea a revenit scurtmetrajului „Air Pangea”, semnat de Adam Hasyim Al Raschid.

Pe poziția a treia s-a clasat „The Grave of Dreams”, realizat de Ali Yafie Muzaki. Ambii cineaști vor primi, de asemenea, finanțare integrală pentru producerea primelor lor lungmetraje, prin intermediul platformei KlikFilm.

Lista câștigătorilor Jakarta World Cinema 2026

La categoria lungmetraj, Premiul Publicului a fost câștigat de „Fjord”, în regia lui Cristian Mungiu.

În cadrul KlikFilm Short Movie Competition, organizatorii au acordat următoarele distincții:

  • Premiul I: „Karim”, regizat de Jusuf Witjaksono;

  • Premiul al II-lea: „Air Pangea”, regizat de Adam Hasyim Al Raschid;

  • Premiul al III-lea: „The Grave of Dreams”, regizat de Ali Yafie Muzaki;

  • Premiul Publicului pentru scurtmetraj: „Callsh#t”, regizat de Zaky Alfawwaz;

  • Premiul Special al Juriului: „OTW”, regizat de Michael Juan Saptayada.

Prin premiile oferite primelor trei producții clasate, competiția asigură finanțarea unor lungmetraje de debut, oferindu-le regizorilor posibilitatea de a trece de la realizarea scurtmetrajelor la proiecte cinematografice de mai mare amploare.

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