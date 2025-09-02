Monden Apare un nou lungmetraj românesc. Filmările deja au început







Astăzi, 1 septembrie 2025, au început filmările pentru un nou lungmetraj românesc regizat de Radu Dragomir, cunoscut pentru serialul „La bloc”. În film va juca soția lui, Dana Rogoz, cei doi copii ai lor, Vlad și Lia. Actrița a spus că este un moment foarte special pentru familia lor. „Un film al familiei”, a precizat ea.

„Și uite așa am plecat de dimineață spre mare, pentru prima zi de filmare pentru lungmetrajul regizat de Radu. De data aceasta, Radu a scris atât pentru mine, cât și pentru Vlad și Lia, care vor avea și ei câte un rol. Asadar, va fi, într-un fel, un film al familiei noastre, chiar dacă povestea e pur ficțională. Dar e ceva de la fiecare dintre noi care va rămâne pentru totdeauna păstrat, conservat în imaginile acestui lungmetraj. Pe de-o parte, cred ca asta e cea mai frumoasă cale a mea și a lui Radu de a crea amintiri. Iar pe de altă parte, e sigur cea mai puternică modalitate a noastră de a spune povești. Să ne tineți pumnii tuturor!”, a spus Dana pe Rogoz pe Instagram.

Cum s-a cunoscut Dana Rogoz cu soțul său

Dana Rogoz și Radu Dragomir formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2012 și au împreună doi copii: Vlad, în vârstă de 10 ani, și Lia, în vârstă de 3 ani.

Diferența de vârstă dintre ei este de aproximativ 18 ani, Radu fiind născut pe 17 februarie 1967, iar Dana pe 26 septembrie 1985.

La momentul în care s-au cunoscut, Dana avea 19 ani, iar Radu 37 de ani. Chiar dacă diferența de vârstă a stârnit comentarii la început, cei doi au demonstrat că dragostea lor este puternică și autentică. Dana a declarat că diferența de vârstă nu a fost un impediment în relația lor și că au învățat să se sprijine reciproc în fața provocărilor.

Cuplul s-a cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „La bloc”, unde Dana interpreta rolul Mimi, iar Radu era regizorul serialului. Chimia dintre ei a fost evidentă încă de la început, iar relația lor s-a dezvoltat rapid.

Dana a mărturisit că a simțit încă de la început că Radu este dragostea vieții ei. De-a lungul anilor, au construit împreună o viață frumoasă, bazată pe iubire, respect și sprijin reciproc.

„Mă uit cu multă emoție la fotografiile de acum 13 ani și îmi aduc aminte că pluteam amândoi de fericire. Îi aveam pe toți cei dragi nouă aproape, ne trăiau încă toți părinții, ne simțeam iubiți și iubeam, nu ne tulbura nimeni și nimic, dansam, râdeam în hohote, într-un spațiu pe care îl decorasem în mare parte Radu și cu mine, ajutați și de domnișoarele de onoare, și care devenise astfel foarte personal”, a spus actrița.

În ciuda diferenței de vârstă, relația lor a fost una solidă și plină de iubire. Dana a spus că este firesc ca unii oameni să judece, dar că pentru ei nu a contat diferența de vârstă, ci conexiunea și înțelegerea profundă dintre ei. Dana a adăugat că „meseria de părinte e cea mai grea”, dar și cea mai frumoasă.

Acest nou proiect cinematografic reprezintă o extensie naturală a colaborării lor profesionale și personale. Dana și Radu au lucrat împreună la mai multe proiecte, iar acum au ocazia să creeze ceva deosebit împreună cu întreaga lor familie. Este un pas important în carierele lor și o modalitate de a împărtăși cu publicul o parte din viața lor personală și profesională.