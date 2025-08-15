Monden

Cum arată acum casa Danei Rogoz din Viscri. Transformare uluitoare

La câțiva ani după ce a salvat de la degradare o vilă istorică din București, actrița Dana Rogoz a dus la bun sfârșit un alt proiect de suflet: readucerea la viață a unei căsuțe tradiționale din satul Viscri, județul Brașov.

Achiziționată în 2020, locuința – cândva în prag de prăbușire – este astăzi un spațiu cald și primitor, unde detaliile rustice se împletesc cu farmecul Transilvaniei autentice.

Dana Rogoz, casă de vis la Viscri

Când actrița și soțul său, Radu, au cumpărat casa, zidurile erau crăpate, acoperișul amenința să cedeze, iar localnicii priveau cu scepticism posibilitatea de a fi salvată. În doar câțiva ani, proprietatea a fost restaurată integral, respectând arhitectura tradițională a zonei.

Pereții albi, mobilierul din lemn masiv, soba cu plită și ferestrele cu tâmplărie veche creează o atmosferă caldă, desprinsă parcă dintr-o carte cu povești.

În pridvor, arcadele rotunde și băncuța din lemn invită la tihnă, iar în interior, masa de sufragerie cu scaune împletite devine locul central al reuniunilor de familie. Lămpile cu lumină caldă, florile proaspete și micile obiecte decorative completează tabloul unei case în care timpul pare să curgă altfel.

Au cumpărat casa după opt ani de căsnicie

Pentru Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, această casă nu este doar o proprietate de vacanță, ci un proiect în care au investit emoție, timp și creativitate. Achiziția a coincis cu aniversarea a opt ani de căsnicie, fiind un cadou simbolic pentru întreaga familie. Dana și partenerul său merg des la Viscri cu cei doi copii. Aceștia se simt foarte bine departe de aglomerația din Capitală.

Alte vedete care au casă la țară

Viscri rămâne un sat celebru pentru peisajele sale idilice și pentru casele vechi recondiționate cu grijă. Nu este de mirare că tot mai multe personalități aleg să își creeze aici un refugiu. Într-o altă zonă pitorească din România, la Porumbacu, și-au ridicat case de vacanță Andreea Esca și Tudor Chirilă, continuând astfel trendul de a readuce la viață frumusețea satului românesc.

