Sorana Cîrstea a încheiat sezonul competițional 2026 după eliminarea din sferturile turneului WTA 250 de la Hong Kong. Jucătoarea le-a transmis fanilor un mesaj pe Instagram, în care a vorbit despre oboseala fizică și psihică acumulată în ultimele luni. Sportiva, care anunțase anterior că intenționează să se retragă la sfârșitul anului, a declarat că va comunica o decizie finală în următoarele săptămâni.

La finalul participării la competițiile asiatice, Sorana Cîrstea a făcut un bilanț al ultimelor luni și a vorbit despre dificultățile resimțite după un sezon lung. În mesajul publicat pe Instagram, sportiva a afirmat că a ajuns la limita resurselor fizice și mentale, dar că rămâne recunoscătoare pentru rezultatele obținute.

„Mulțumesc, Asia, pentru amintirile minunate! Pe măsură ce anul se apropie de final, mi-am dat seama că am ajuns la capătul puterilor, atât mental, cât și fizic. Cu toate acestea, a fost un an extraordinar, pentru care am atât de multe motive să fiu recunoscătoare. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea voastră”, a scris Sorana Cîrstea pe Instagram.

Mesajul a fost publicat după eliminarea din turneul de la Hong Kong și după declarațiile referitoare la o posibilă retragere definitivă din tenis.

Sorana Cîrstea a participat la turneul WTA 250 de la Hong Kong din postura de principală favorită. Românca a ajuns până în sferturile de finală, unde a întâlnit-o vineri pe Alexandra Shubladze, jucătoare din Rusia aflată pe poziția 136 WTA.

Partida s-a încheiat cu victoria rusoaicei, scor 6-2, 6-3. Rezultatul este confirmat și de datele oficiale ale circuitului WTA. După eliminare, Cîrstea a acordat un interviu publicației South China Morning Post, în care a vorbit despre planurile sale pentru perioada următoare.

Sportiva a afirmat că modul în care s-a încheiat turneul din Asia a contribuit la clarificarea deciziei privind continuarea carierei.

„Având în vedere modul în care s-au încheiat lucrurile aici, în Asia, cred că decizia este destul de clară. Nu mai aveam energie deloc și a fost un an lung. Am nevoie de o pauză pentru a procesa totul, apoi anunțul final va veni, cel mai probabil, peste câteva săptămâni”, a declarat sportiva, într-un interviu acordat publicației South China Morning Post.

În aceste condiții, meciul pierdut în fața Alexandrei Shubladze ar putea reprezenta ultima apariție oficială a româncei în circuitul profesionist.

Posibilitatea retragerii din tenis nu este una nouă pentru Sorana Cîrstea. În decembrie 2025, jucătoarea a anunțat că sezonul 2026 urma să fie ultimul din cariera sa.

La momentul respectiv, românca se pregătea să înceapă al 20-lea an în circuitul WTA.

Sportiva explica atunci că, deși continua să iubească tenisul și competițiile, considera că se apropia momentul în care să își încheie activitatea profesionistă. Totuși, evoluțiile din 2026 au determinat-o să reanalizeze această hotărâre.

În timpul turneului US Open, Cîrstea a declarat că rezultatele obținute în cursul anului o făcuseră să aibă îndoieli în privința retragerii. După ultima competiție din Asia, jucătoarea a revenit asupra subiectului și a anunțat că are nevoie de o perioadă de pauză înaintea comunicării deciziei finale.

În ciuda oboselii despre care a vorbit la finalul sezonului, Sorana Cîrstea a avut rezultate importante în 2026.

Românca a înregistrat 40 de victorii și 18 înfrângeri pe parcursul anului competițional. Printre performanțele sale s-a numărat câștigarea turneului de la Cluj-Napoca. De asemenea, Cîrstea a învins-o la Roma pe Aryna Sabalenka, lidera clasamentului mondial la momentul confruntării.

Jucătoarea română a ajuns și în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

În luna septembrie, la vârsta de 36 de ani, Sorana Cîrstea a atins poziția a 15-a în clasamentul WTA, cea mai bună clasare a carierei sale. Rezultatele din acest sezon au contribuit la revenirea sa printre jucătoarele aflate în partea superioară a ierarhiei mondiale.

Ultima parte a sezonului 2026 nu a adus aceleași rezultate pentru Sorana Cîrstea. Românca a fost eliminată în primele faze ale turneelor de la Wuhan, Ningbo și Tokyo.

La Hong Kong, sportiva a reușit să obțină două victorii și să se califice în sferturile de finală. Parcursul său s-a încheiat însă în fața Alexandrei Shubladze, care a câștigat întâlnirea în două seturi. După acest rezultat, Cîrstea a vorbit despre lipsa energiei și despre necesitatea unei pauze pentru a analiza continuarea carierei.

În palmaresul jucătoarei române se află patru titluri WTA la simplu și șapte trofee la dublu. Deși sezonul 2026 s-a încheiat pentru ea, decizia definitivă privind retragerea urmează să fie comunicată, potrivit declarațiilor sportivei, în următoarele săptămâni.