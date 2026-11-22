Alexander Zverev s-a calificat în finala Nitto ATP Finals, după ce l-a învins sâmbătă pe rusul Daniil Medvedev, în două seturi, scor 7-6 (0), 6-4.

Tenismenul german va lupta pentru trofeu duminică, la Torino, împotriva spaniolului Carlos Alcaraz, favoritul numărul doi al competiției.

Zverev, cap de serie numărul unu, a continuat parcursul foarte bun din această săptămână și a ajuns în ultimul act fără să piardă vreun set.

În semifinala cu Medvedev, germanul s-a impus după un meci în care a reușit să-și păstreze avantajul în momentele importante și a obținut astfel cea de-a 69-a victorie a sezonului.

Primul set a fost echilibrat, cei doi jucători având evoluții solide la serviciu. Decizia s-a luat în tie-break, unde Zverev a dominat categoric și nu i-a permis adversarului să câștige niciun punct, încheind jocul cu 7-0.

În actul secund, germanul a continuat să controleze partida și a închis întâlnirea cu 6-4, obținând calificarea în finală.

În urma acestui succes, Alexander Zverev și-a îmbunătățit bilanțul din confruntările directe cu Medvedev, în cadrul seriei Lexus ATP Head2Head, la nouă victorii și 14 înfrângeri. Germanul îl învinsese pe rus și la ultima lor întâlnire, disputată în sferturile de finală ale turneului Rolex Paris Masters din 2025.

La finalul partidei, Zverev a spus că a găsit soluții chiar și în momentele în care jocul său nu a fost la cel mai înalt nivel. El s-a declarat mulțumit în special de serviciu și a remarcat că ambii jucători au servit foarte bine, ceea ce a făcut ca oportunitățile de break să fie puține.

Germanul i-a recunoscut meritele lui Medvedev, apreciind că acesta a avut un turneu și un sezon foarte bune.

Zverev a câștigat Turneul Campionilor în 2018 și 2021, iar duminică va încerca să obțină al treilea titlu la această competiție. Adversarul său va fi Carlos Alcaraz, într-o finală care va decide câștigătorul ediției din 2026.