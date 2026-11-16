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Sorana Cîrstea rămâne pe locul 16 în clasamentul WTA. Mirra Andreeva a urcat pe poziţia a doua, după ce a detronat-o pe Sabalenka

Sorana Cîrstea rămâne pe locul 16 în clasamentul WTA. Mirra Andreeva a urcat pe poziţia a doua, după ce a detronat-o pe SabalenkaSorana Cîrstea. Sursa foto: Instagram/Sorana Cîrstea
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Din cuprinsul articolului

Tenismena româncă Sorana Cîrstea se menţine pe locul 16 în clasamentul mondial al tenisului feminin, cu 2.386 de puncte, potrivit ierarhiei WTA publicate luni.

Schimbări importante în clasamentul WTA

O schimbare importantă s-a produs în partea superioară a clasamentului tenisului feminin, WTA: rusoaica Mirra Andreeva a urcat pe poziţia a doua, depăşind-o pe belarusa Arina Sabalenka, după evoluţia de la Turneul Campioanelor de la Indian Wells.

România mai are două jucătoare în top 100 WTA. Gabriela Ruse îşi păstrează locul 61, cu 1.033 de puncte, în timp ce Jaqueline Cristian a coborât o poziţie şi ocupă acum locul 82, cu 869 de puncte.

Mirra Andreeva ajunge pe locul al doilea în clasamentul WTA

La doar 19 ani, Mirra Andreeva a reuşit să ajungă pe locul al doilea mondial după parcursul de la competiţia desfăşurată la Indian Wells, în California. Rusoaica a obţinut o victorie importantă în faţa ucrainencei Elina Svitolina, scor 7-5, 6-3, rezultat care a contribuit la ascensiunea sa în ierarhie.

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Andreeva, câştigătoare a trofeului de la Roland-Garros în această vară, are acum 7.806 puncte şi se află la mai puţin de 300 de puncte de liderul mondial, kazaha Elena Rîbakina.

Elena Rîbakina

Elena Rîbakina

Aceasta conduce clasamentul cu 8.099 puncte, însă poziţia sa ar putea fi ameninţată la începutul sezonului următor, inclusiv la Australian Open.

Arina Sabalenkaa coborât pe a treia poziție în ierarhia mondială

Arina Sabalenka a coborât pe locul al treilea, cu 6.685 de puncte. Pe poziţia a patra se află americanca Coco Gauff, cu 6.163 de puncte, urmată îndeaproape de compatrioata sa Jessica Pegula, care are 6.160 de puncte.

Top 10 este completat de Elina Svitolina, pe locul şase, Linda Noskova, pe şapte, Karolina Muchova, pe opt, Iga Swiatek, pe nouă, şi Marta Kostiuk, pe zece.

În clasamentul publicat luni, Noskova a urcat o poziţie, în timp ce Muchova a coborât un loc. Celelalte jucătoare din primele zece poziţii şi-au păstrat locurile faţă de ierarhia precedentă.

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