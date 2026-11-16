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Superliga: LPF a stabilit programul etapelor 17 și 18. Când se joacă CFR Cluj – Rapid

Superliga: LPF a stabilit programul etapelor 17 și 18. Când se joacă CFR Cluj – RapidSuperliga, minge. Sursa foto: facebook / Superliga Romania
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Din cuprinsul articolului

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat luni, 16 noiembrie 2026, programul meciurilor din etapele a 17-a și a 18-a ale Superligii. Unul dintre cele mai așteptate dueluri este CFR Cluj – Rapid, programat sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 20:00, în etapa a 18-a.

Cele două runde se vor disputa în perioada 27 noiembrie – 7 decembrie și vor cuprinde câte opt partide. Printre confruntările programate se numără Farul Constanța – FCSB, Universitatea Craiova – Dinamo și FC Rapid – FC Botoșani. Toate meciurile vor fi transmise în direct de posturile Prima Sport și Digi Sport, potrivit programului comunicat de LPF.

Când se joacă CFR Cluj – Rapid, conform LPF

Confruntarea dintre CFR Cluj și Rapid este programată în etapa a 18-a, sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 20:00. Partida se va disputa pe terenul formației clujene și va fi unul dintre meciurile care încheie programul de sâmbătă.

În aceeași etapă, FCSB va juca în deplasare cu Farul Constanța, vineri, 4 decembrie, de la ora 20:00. Duminică sunt programate alte trei partide, printre care Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova, iar luni, 7 decembrie, etapa se încheie cu întâlnirile Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara și Dinamo – Oțelul Galați.

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Programul complet al etapei a 17-a din Superliga

Etapa a 17-a începe vineri, 27 noiembrie, și se încheie luni, 30 noiembrie. FCSB va evolua pe teren propriu împotriva formației FK Csikszereda, în timp ce Rapid va primi vizita echipei FC Botoșani.

Programul complet:

Vineri, 27 noiembrie

  • Ora 17:00: Universitatea Cluj – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

  • Ora 20:00: Petrolul Ploiești – FC Argeș

Sâmbătă, 28 noiembrie

  • Ora 14:30: FC Voluntari – CFR 1907 Cluj

  • Ora 17:00: Corvinul Hunedoara – Farul Constanța

  • Ora 20:00: FCSB – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Duminică, 29 noiembrie

  • Ora 15:00: Oțelul Galați – UTA Arad

  • Ora 20:00: FC Rapid – FC Botoșani

Luni, 30 noiembrie

- Ora 20:00: Universitatea Craiova – Dinamo

Etapa a 18-a aduce duelul CFR Cluj – Rapid, potrivit LPF

Următoarea rundă începe vineri, 4 decembrie, cu partida Farul Constanța – FCSB, programată de la ora 20:00.

Sâmbătă, 5 decembrie, atenția se îndreaptă către confruntarea CFR Cluj – Rapid, programată la ora 20:00. În aceeași zi se mai dispută FK Csikszereda – FC Argeș, de la ora 17:00.

CFR Cluj

CFR Cluj / foto: FB

Programul complet al etapei a 18-a:

Vineri, 4 decembrie

- Ora 20:00: Farul Constanța – FCSB

Sâmbătă, 5 decembrie

  • Ora 17:00: FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Argeș

  • Ora 20:00: CFR 1907 Cluj – FC Rapid

Duminică, 6 decembrie

  • Ora 14:00: UTA Arad – FC Voluntari

  • Ora 17:00: FC Botoșani – Universitatea Cluj

  • Ora 20:00: Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova

Luni, 7 decembrie

  • Ora 17:00: Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Corvinul Hunedoara

  • Ora 20:00: Dinamo – Oțelul Galați

Unde pot fi urmărite meciurile din Superliga

Toate cele 16 partide din etapele a 17-a și a 18-a vor fi transmise în direct de televiziunile Prima Sport și Digi Sport.

Programarea celor două runde stabilește calendarul confruntărilor de la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, cu derby-ul CFR Cluj – Rapid drept unul dintre punctele de interes ale etapei a 18-a.

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