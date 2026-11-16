Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat luni, 16 noiembrie 2026, programul meciurilor din etapele a 17-a și a 18-a ale Superligii. Unul dintre cele mai așteptate dueluri este CFR Cluj – Rapid, programat sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 20:00, în etapa a 18-a.

Cele două runde se vor disputa în perioada 27 noiembrie – 7 decembrie și vor cuprinde câte opt partide. Printre confruntările programate se numără Farul Constanța – FCSB, Universitatea Craiova – Dinamo și FC Rapid – FC Botoșani. Toate meciurile vor fi transmise în direct de posturile Prima Sport și Digi Sport, potrivit programului comunicat de LPF.

Confruntarea dintre CFR Cluj și Rapid este programată în etapa a 18-a, sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 20:00. Partida se va disputa pe terenul formației clujene și va fi unul dintre meciurile care încheie programul de sâmbătă.

În aceeași etapă, FCSB va juca în deplasare cu Farul Constanța, vineri, 4 decembrie, de la ora 20:00. Duminică sunt programate alte trei partide, printre care Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova, iar luni, 7 decembrie, etapa se încheie cu întâlnirile Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara și Dinamo – Oțelul Galați.

Etapa a 17-a începe vineri, 27 noiembrie, și se încheie luni, 30 noiembrie. FCSB va evolua pe teren propriu împotriva formației FK Csikszereda, în timp ce Rapid va primi vizita echipei FC Botoșani.

Programul complet:

Vineri, 27 noiembrie

Ora 17:00: Universitatea Cluj – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Ora 20:00: Petrolul Ploiești – FC Argeș

Sâmbătă, 28 noiembrie

Ora 14:30: FC Voluntari – CFR 1907 Cluj

Ora 17:00: Corvinul Hunedoara – Farul Constanța

Ora 20:00: FCSB – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Duminică, 29 noiembrie

Ora 15:00: Oțelul Galați – UTA Arad

Ora 20:00: FC Rapid – FC Botoșani

Luni, 30 noiembrie

- Ora 20:00: Universitatea Craiova – Dinamo

Următoarea rundă începe vineri, 4 decembrie, cu partida Farul Constanța – FCSB, programată de la ora 20:00.

Sâmbătă, 5 decembrie, atenția se îndreaptă către confruntarea CFR Cluj – Rapid, programată la ora 20:00. În aceeași zi se mai dispută FK Csikszereda – FC Argeș, de la ora 17:00.

Programul complet al etapei a 18-a:

Vineri, 4 decembrie

- Ora 20:00: Farul Constanța – FCSB

Sâmbătă, 5 decembrie

Ora 17:00: FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Argeș

Ora 20:00: CFR 1907 Cluj – FC Rapid

Duminică, 6 decembrie

Ora 14:00: UTA Arad – FC Voluntari

Ora 17:00: FC Botoșani – Universitatea Cluj

Ora 20:00: Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova

Luni, 7 decembrie

Ora 17:00: Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Corvinul Hunedoara

Ora 20:00: Dinamo – Oțelul Galați

Toate cele 16 partide din etapele a 17-a și a 18-a vor fi transmise în direct de televiziunile Prima Sport și Digi Sport.

Programarea celor două runde stabilește calendarul confruntărilor de la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, cu derby-ul CFR Cluj – Rapid drept unul dintre punctele de interes ale etapei a 18-a.