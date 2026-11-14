Plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB deschide o nouă etapă în organizarea internă a clubului roș-albastru. Analizând această ruptură neașteptată, Ilie Dumitrescu consideră că Gigi Becali va prelua integral frâiele echipei, fără a mai delega atribuții importante unui alt conducător, așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane.

Fostul mare internațional român este de părere că hotărârea oficialului în vârstă de 61 de ani nu a fost luată la întâmplare, ci reprezintă o reacție firească la pierderea influenței în interiorul grupării. Potrivit analizei făcute de Ilie Dumitrescu, diminuarea rolului în procesul decizional, în special în zona strategiei de transferuri, a cântărit decisiv în hotărârea lui Mihai Stoica de a-și încheia mandatul.

„Deodată să fii trecut într-o zonă din asta, să nu mai ai nicio putere de decizie... Am spus-o că MM va pleca, dacă va fi pus în situația de a nu a mai avea puteri depline, am spus că nu va accepta asta”, a spus Ilie Dumitrescu, la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

În viziunea analistului sportiv, plecarea unui om cu experiența și autoritatea lui Mihai Stoica lasă un gol dificil de acoperit. Totuși, Ilie Dumitrescu anticipează că finanțatorul din Pipera nu va căuta un înlocuitor cu același profil și aceleași prerogative, preferând să își asume direct coordonarea tuturor departamentelor, atât pe plan administrativ, cât și sportiv.

„E greu să-i mai dea Gigi cuiva puteri depline acum, după plecarea lui MM. El va controla tot. Acum își va asuma asta și îl cred în stare de așa ceva. MM conducea aproape tot la echipă”, a explicat Dumitrescu.

La rândul său, Mihai Stoica a vorbit deschis despre noul său statut, subliniind că eliberarea de obligațiile contractuale îi oferă acum libertatea deplină de a analiza fenomenul fotbalistic fără restricții. Deși nu a avansat o propunere concretă pentru postul rămas vacant la FCSB, fostul oficial a trasat câteva repere clare privind dedicarea pe care ar trebui să o arate succesorul său.

„Acum pot să spun orice, nu mai sunt condiționat. Nu mai sunt subiectiv, pot spune tot ce văd. Așa că puteți să mă folosiți. Nu am în cap un nume de înlocuitor. La FCSB ar trebui să vină un om care să pună echipa și fotbalul mai presus de orice. Nu să-l suni și să zică că e la joacă cu copiii sau că e la grătar.”, a spus MM Stoica despre înlocuitorul său.