Echipa României a obținut medalia de argint la Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence, cea mai importantă distincție a competiției internaționale de robotică FIRST Global Challenge 2026.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 7–10 octombrie, la Incheon, în Coreea de Sud, și a reunit echipe din peste 190 de țări.

Performanța a fost anunțată de Asociația Nație Prin Educație, organizația care selectează și pregătește anual echipa ce reprezintă România la această competiție.

Ediția din acest an s-a desfășurat sub tema „Igniting Innovation”, iar participanții au avut de construit și programat roboți pentru probe inspirate de o provocare de mediu: prevenirea incendiilor de vegetație și reducerea efectelor acestora asupra oamenilor și naturii.

Echipa României a fost formată din cinci elevi din Pitești: Ada-Maria Comănescu, Victor Constantin Coacă și Tudor Dumitru, elevi în clasa a XI-a, Laura-Maria Ionescu, din clasa a XII-a, și Ilinca Toloș, din clasa a X-a. Tinerii au participat la competiție alături de mentorul lor, Alin Dincă.

Premiul Albert Einstein recompensează performanța generală a echipelor, evaluând nu doar rezultatele tehnice ale roboților, ci și inovația, colaborarea, spiritul de echipă și implicarea în comunitate. Sunt apreciate inclusiv respectul față de ceilalți participanți și sprijinul oferit echipelor concurente.

Prin urmare, medalia de argint obținută de România la concursul de robotică reprezintă o recunoaștere atât a competențelor tehnice ale elevilor, cât și a valorilor demonstrate în cadrul competiției.

Asociația Nație Prin Educație i-a felicitat pe elevi și pe mentorii lor pentru rezultat și le-a mulțumit tuturor celor care au sprijinit participarea echipei.

Nație Prin Educație este o organizație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează educația STEM — știință, tehnologie, inginerie și matematică — în rândul liceenilor și al mentorilor acestora.

Din 2016, asociația reprezintă în România programul internațional FIRST, dezvoltat în Statele Unite, și coordonează activitățile acestuia la nivel național.

Participarea la FIRST Global Challenge le oferă elevilor oportunitatea de a-și testa abilitățile, de a colabora cu tineri din alte țări și de a aplica practic noțiunile tehnice în proiecte complexe.