Victorie istorică pentru elevii de la Sava: echipa de robotică a liceului merge la Campionatul Mondial din Statele Unite

Victorie istorică pentru elevii de la Sava. Echipa GAMMA a Colegiului Național ”Sfântul Sava” s-a calificat la Campionatul Mondial de Robotică FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), ce va avea loc luna viitoare în Houston, Statele Unite. Este prima participare la o competiție de acest nivel pentru elevii liceului și vine după cel mai bun rezultat obținut până acum de Colegiul ”Sfântul Sava” în competiția națională First Tech Challenge, organizat de Nație Prin Educație.

Echipa GAMMA s-a clasat pe primul loc din țară la categoria Control Award, premiu care se acordă pentru robotul cu cea mai mare autonomie în executarea unor operații prestabilite, rezultat al optimizării senzorilor, al inovației la nivel mecanic și al excelenței la nivelul programării.

Colegiului Național ”Sfântul Sava” a participat cu două echipe de robotică, GAMMA și ROBOTITANS. Acestea au obținut rezultate excepționale în etapa națională care a avut loc la finalul săptămânii trecute în București, la Sala Polivalentă.

"Mă bucur enorm pentru reușita acestor copii minunați. Este o victorie meritată cu prisosință, o victorie care vine după sute de zile și nopți de muncă, după greutăți mai mari și mai mici, după provocări pe care numai ei știu cum le-au depășit. Este o onoare pentru liceul pe care îl reprezint și este o onoare și pentru mine că am avut ocazia să îi ajut și să fiu alături de ei", a declarat dna. Constanța Năstase, profesor coordonator și mentor principal al echipei de robotică a Colegiului Național "Sfântul Sava". Andrei Boboc, liderul echipei GAMMA, a declarat: "A fost visul nostru să ne calificăm la Campionatul Mondial și am lucrat pentru acest vis zi de zi, în ultimii doi ani. Suntem foarte fericiți că am reușit și suntem conștienți că va fi o competiție extrem de dificilă. La Houston ne vom confrunta cu cele mai puternice echipe de robotică din China și USA, dar sunt convins că vom obține un rezultat foarte bun."

Campionatul Mondial FIRST este etapa finală a FIRST Tech Challenge, cea mai extinsă și cunoscută comunitate competițională globală de robotică, ce reunește 81 de țări și peste 100.000 de elevi din întreaga lume. Fiecare echipă care participă în First Tech Challenge trebuie să proiecteze și să construiască un robot cu care participă pe parcursul întregului an la etapele competiției organizate la nivel național și apoi, pentru cei care se califică, la nivel internațional. În cadrul acestor evenimente, roboții se confruntă pe un teren de joc special amenajat, iar echipele care i-au construit și care îi controlează în meciurile din competiție câștigă puncte în funcție de indicatorii stabiliți în regulamentul concursului.

În România, Campionatul Național de Robotică este organizat de Nație Prin Educație și, în acest an, a avut loc în perioada 13-15 martie la Sala Polivalentă din București. În România, First Tech Challenge reunește 236 de echipe, cu aproape 11.000 de elevi în componență, provenind de la 140 de licee din țară. Colegiul Național Sfântul Sava a participat în competiția națională din acest an cu două echipe de robotică, GAMMA și ROBOTITANS.

Cele mai valoroase participante la ediția din 2026 au fost: Quantum Robotics, Heart of RoBots, AiCitizens, BrickBot, Velocity, ByteForce, Gamma și Robotitans, cărora li s-au adăugat concurentele care și-au adjudecat premiile speciale: CSH, infO(1), Heart of RoBots (Inspire Award), Zenith, TehnoZ, Xeo (Think Award), Alphatronic, ARRA, Eastern Foxes (Connect Award), BraveBots, Soft Hoarders, CyberMoon (Sustain Award), RoboAS, Velocity, UNDEFINED (Innovate Award), Gamma, AiCitizens, The Eagles RO143 (Control Award), SPARKTECH, BROBOTS, Homosapiens (Reach Award), Quantum Robotics, H-tech, Boogeybots (Design Award).

Dintre aceste echipe, opt vor merge la Campionatul Mondial de la Houston, Statele Unite, iar alte douăsprezece vor participa la competiții din Statele Unite, Mexic, Canada și Olanda.

La Campionatul național din acest an au participat peste două mii de elevi care au constituit aproape o sută de echipe de la mai multe licee din toată țara.

Pentru unii dintre participanți însă, bucuria rezultatelor obținute la București e umbrită de faptul că unele dintre întrecerile internaționale la care s-au calificat sunt organizate anul acesta tocmai în perioada examenului de bacalaureat. Totodată, costurile pentru participarea la aceste competiții ridică mari provocări părinților și instituțiilor de învățământ. Deplasarea către Statele Unite, spre exemplu, pentru participarea la campionatul organizat în celebrul oraș Houston, costă pentru un elev undeva la 5.000 euro, transport, cazare, mancare și alte cheltuieli. Astfel, a început un altă competiție acerbă și contracronometru, asigurarea resurselor financiare pentru participarea la competițiile internaționale.