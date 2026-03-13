Primul zbor uman spre Lună după Apollo 17. NASA se ocupă de ultimele pregătiri

După o evaluare detaliată a pregătirii zborului, NASA a anunțat joi că misiunea Artemis II ar putea fi lansată pe 1 aprilie 2026, urmând să transporte patru astronauți într-o călătorie de zece zile în jurul Lunii și înapoi pe Pământ, potrivit npr.org.

Aceasta va fi prima misiune umană către Lună după Apollo 17, în 1972, marcând un moment istoric pentru programul spațial american.

Pe 25 februarie 2026, racheta Space Launch System (SLS) și modulul spațial Orion au fost retrase în clădirea de asamblare a vehiculelor (Vehicle Assembly Building) de la Centrul Spațial Kennedy din Cape Canaveral, Florida, după ce echipele NASA au descoperit probleme cu fluxul de heliu, esențial pentru reglarea presiunii în rezervoarele rachetei.

Inițial, lansarea era planificată mai devreme în luna februarie, însă inginerii au considerat necesar să remedieze problema înainte de a continua procedurile.

„Toate echipele au votat «merge» pentru lansare și pentru zborul Artemis II în jurul Lunii”, a declarat Lori Glaze, director adjunct în cadrul Exploration Systems Development Mission Directorate al NASA, după revizuirea detaliată a stării de pregătire a misiunii. Aceasta a subliniat că echipele se vor ghida întotdeauna după indicațiile hardware-ului și vor lansa doar când toate condițiile vor fi îndeplinite.

Echipajul misiunii este format din astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, alături de canadianul Jeremy Hansen, din cadrul Agenției Spațiale Canadiene. Toți au participat la revizuirea stării de pregătire a misiunii și se află în etapa finală de instruire înainte de lansare.

Tehnicienii au remediat problema heliului prin înlocuirea unui sigiliu defect, iar echipele de la sol planifică să mute racheta înapoi pe platforma de lansare în zilele următoare.

„Trebuie să ținem cont că mai avem încă mult de lucru. Sunt proceduri care trebuie finalizate atât în clădirea de asamblare, cât și la platformă. Întotdeauna ne vom ghida după indicațiile hardware-ului și vom lansa doar când vom fi pregătiți”, a explicat Glaze.

Echipajul va intra în carantină la Johnson Space Center din Houston pe 18 martie și se va deplasa în Florida pe 27 martie, pentru a fi complet pregătit înaintea ferestrei de lansare, care se întinde între 1 și 6 aprilie. Dacă misiunea va fi lansată conform planului, Artemis II va reprezenta primul zbor uman în jurul Lunii după aproape 54 de ani, deschizând calea pentru viitoarele misiuni cu echipaj în programul Artemis.