Nu mă pot dumiri: în ce moment am pierdut, aproape fără să observăm, arta de a sta de vorbă cu cineva care nu gândește asemenea nouă și cum am ajuns să considerăm dezacordul nu un prilej de reflecție, ci o ofensă personală, o provocare la care trebuie răspuns imediat, eventual prin umilirea celuilalt, pentru ca propria noastră convingere să rămână neatinsă?

Trăim într-o epocă în care se vorbește enorm despre dialog, despre toleranță și despre libertatea opiniilor, dar în care disponibilitatea de a asculta a devenit aproape o ciudățenie, iar omul care admite că adversarul său ar putea avea dreptate riscă să fie privit cu suspiciune chiar de către cei care, până atunci, îl consideraseră de-al lor.

Fiecare știe dinainte ce va spune celălalt, fiecare îi confirmă opiniile, fiecare adaugă o nouă condamnare a adversarilor, astfel încât ceea ce ar trebui să fie o dezbatere între inteligențe diferite ajunge să semene cu o reuniune a unor credincioși care își repetă, pentru propria liniște, adevărurile deja stabilite. În asemenea împrejurări, titlul universitar nu mai pare să garanteze independența gândirii, ci să ofere un plus de autoritate unor certitudini politice, iar intelectualul, care ar trebui să introducă îndoiala acolo unde politicianul cultivă convingerea, sfârșește prin a împrumuta tocmai limbajul și reflexele acestuia.

Am ajuns astfel să asistăm la o stranie asemănare între comportamentul unor oameni de cultură și acela al politicienilor care se exprimă cu dificultate, dar care au dobândit o extraordinară ușurință în a-i condamna pe ceilalți. Deosebirea dintre ei nu mai este una de substanță, ci de vocabular, de dicție și de felul în care își împachetează disprețul. Unii folosesc formule academice, ceilalți expresii rudimentare, dar amândouă categoriile par uneori convinse că dialogul începe abia după ce interlocutorul a acceptat să le dea dreptate.

Dificultățile formării guvernului României au oferit suficiente prilejuri pentru a observa cât de complicată a devenit simpla așezare la aceeași masă a unor oameni care pretind că urmăresc binele aceleiași țări. Negocierile, compromisurile, declarațiile contradictorii și justificările succesive au alcătuit un spectacol în care interesul public a fost invocat necontenit, fără ca publicul să poată înțelege întotdeauna cât din această agitație a aparținut preocupării pentru viitorul României și cât calculelor privind conservarea puterii. Iar recenta discuție despre reorganizarea administrativ-teritorială a României mi se pare un exemplu și mai potrivit pentru a înțelege ce anume ne lipsește.

Abia după consultarea Academiei ar fi trebuit să-i putem vedea la aceeași masă pe cei care doresc reforma și pe cei care se tem de consecințele ei, pe istorici și economiști, pe sociologi și administratori, pe reprezentanții satelor și ai orașelor, preocupați nu să-și demonstreze superioritatea, ci să descopere împreună o soluție. Numai că însăși posibilitatea unei asemenea întâlniri pare amenințată de obișnuința noastră de a împărți orice problemă în două tabere, înainte chiar de a fi înțeles despre ce este vorba.

Nici lumea culturii, de la care am putea aștepta o altă înțelegere a dialogului, nu a rămas neatinsă de această transformare. Am avut și noi încercări de a aduce față în față doi scriitori, doi intelectuali sau doi actori, personalități cărora li s-a oferit prilejul unei conversații despre viață, literatură, istorie ori condiția umană. Numai că dialogul a fost mutat din intimitatea întâlnirii, sus, pe scena unui spectacol, iar vanitatea participanților, la care s-a adăugat vanitatea organizatorilor, a început să joace un rol cel puțin la fel de important ca ideile. Au apărut sălile solemne, luminile, prezentările ceremonioase, publicul venit să-și admire favoriții, aplauzele care întrerup frazele și satisfacția aproape teatrală a celui care a reușit să formuleze o replică destinată să fie reținută.

Participanții nu mai vorbesc numai unul cu celălalt, ci și pentru cei care îi privesc, își pregătesc efectele, își așteaptă aplauzele, își măsoară replicile după reacția sălii și devin, aproape fără să-și dea seama, actorii propriei inteligențe. Până și tăcerea, atât de necesară unei conversații adevărate, riscă să fie percepută drept un moment mort, o ezitare neconvenabilă, care trebuie umplută repede cu o nouă demonstrație de strălucire.

Nu solemnitatea Ateneului deranjează, ci această nevoie de a conferi gândirii un decor fastuos, de parcă o idee ar deveni mai profundă dacă este rostită sub o cupolă aurită și mai importantă dacă primește aplauze. Am început să confundăm dialogul cu reprezentația culturală, iar succesul unei întâlniri nu mai este măsurat prin ceea ce au descoperit interlocutorii unul despre celălalt, ci prin numărul spectatorilor, prin intensitatea ovațiilor și prin ecoul public al evenimentului. Când doi oameni se întâlnesc pentru a fi admirați, conversația lor riscă să devină o simplă demonstrație a unor personalități deja consacrate, în care nimeni nu dorește să se lase surprins de ideile celuilalt.

Mă gândesc, prin contrast, la acele locuri obișnuite în care s-au purtat, de-a lungul timpului, unele dintre cele mai importante conversații ale lumii: cafenele, biblioteci, camere modeste, mese în jurul cărora oamenii au putut vorbi fără să-i oblige nimeni să fie memorabili.

Aici se află una dintre cele mai frumoase diferențe dintre dialogul autentic și spectacolul cultural: într-o cafenea, omul nu este obligat să-și ”joace” propria statuie. Poate să greșească, să râdă, să-și întrerupă gândul, să revină asupra unei idei, să descopere cu uimire că adversarul său a exprimat mai bine ceea ce el însuși încerca să înțeleagă. Pe o scenă, dimpotrivă, fiecare asemenea ezitare poate părea o slăbiciune, fiindcă publicul nu a venit neapărat să asiste la nașterea unei idei, ci la confirmarea strălucirii unor oameni pe care îi cunoaște deja.

Din acest motiv m-a impresionat atât de mult imaginea celor doi mari scriitori argentinieni, Jorge Luis Borges și Ernesto Sábato, care, după ani de înstrăinare au acceptat să se întâlnească și să converseze, în 1974, la inițiativa jurnalistului Orlando Barone. Au vorbit uneori într-un bar, alteori în locuința pictoriței Renee Noetinger, fără publicul unei săli de spectacol și fără obligația de a transforma fiecare replică într-o victorie personală. Nu au avut nevoie de solemnitatea unui Ateneu pentru a conferi importanță gândurilor lor, după cum nu au avut nevoie să renunțe la propriile convingeri pentru a-l putea asculta pe celălalt.

De aici ar trebui să înceapă orice reflecție despre dialog, dar și despre incapacitatea lumii noastre de a-l mai practica. De la imaginea simplă a doi oameni așezați la aceeași masă, fără tribună, fără galerie de susținători și fără promisiunea aplauzelor, doi oameni care au înțeles că interlocutorul nu este un dușman ce trebuie învins, ci o altă conștiință prin intermediul căreia putem descoperi ceva despre noi înșine.

Am văzut pentru prima dată imaginea după 89, deși, cu ani în urmă, citisem dialogurile, care circulau, dactilografiate. Făceam, și noi câțiva, parte din grupul de tineri care se ambiționau să le reproducă și să le pună în circulație, într-un fel de samizdat fără simbrie. Dactilografiam nopți în șir, astfel de texte, în atelierul foto al prietenului genial Adrian Velicescu, ajuns mai tîrziu prim scenarist la Hollywood, Trică Firănescu, Ion Vințeler - trompetistul de mare talent, Aurel Pop, Remus Halmaghi - preotul, cu celebra lui mansardă plină cu cărți.

Texte de care se bucurau apoi mulți alții. Apoi ne adunam la Domnul Sima, barmanul de la ”Romischer Kaiser”, cel care punea în bar doar muzică clasică, și comentam - de la dialogurile celor doi argentinieni, la ”Soliloquiile” lui Eliade -, și bașca, ne alegeam și cu câte un exemplar, a 5 a copie, cea mai slab imprimată, dar ce fericire… Dintre acești ”copiști”, mulți s-au dus, prea devreme să-i întîlnească pe cei doi argentinieni. Intr-o lume mai bună…

Întâlnirile lor, organizate de jurnalistul Orlando Barone între decembrie 1974 și martie 1975, au avut loc după ani de înstrăinare, în care divergențele politice și orgoliile intelectuale au ridicat între ei ziduri pe care nici prestigiul literar, nici apartenența la aceeași cultură nu au reușit să le înlăture. Borges a venit cu universul său de biblioteci infinite, de oglinzi, de labirinturi și de îndoieli metafizice, în vreme ce Sábato a adus cu sine neliniștile unui om preocupat de suferință, de rău, de responsabilitatea morală și de întunericul pe care civilizația îl ascunde, uneori, sub strălucirea propriilor realizări. Au acceptat chiar să ocolească subiectul care îi despărțise, peronismul, fără a-și interzice, în schimb, să gândească liber despre istorie, ideologii și putere.

Au discutat despre Dumnezeu, iar Borges, cu ironia sa inconfundabilă, a considerat teologia cea mai extraordinară formă de literatură fantastică, fiindcă imaginația unor Wells, Kafka sau Poe i s-a părut modestă în comparație cu aceea care a putut concepe o ființă perfectă și atotputernică. Sábato nu l-a acuzat de blasfemie și nici nu a încercat să-i administreze o lecție de respect față de credincioși, ci a mers mai departe cu ipoteza, întrebându-se dacă Dumnezeu nu ar putea fi imperfect, incapabil să împiedice dezastrele, poate chiar o ființă care visează și ale cărei coșmaruri ar putea explica nenorocirile lumii. Borges a intervenit, sugerând că unul dintre aceste coșmaruri am putea fi noi, oamenii, iar cei doi au râs.

E interesant de imaginat ce s-ar întâmpla astăzi cu o asemenea conversație, dacă ar avea loc într-un studio de televiziune sau dacă fragmentele ei ar circula pe rețelele sociale. Probabil că afirmația lui Borges ar deveni, în câteva minute, dovada unei agresiuni împotriva religiei, în vreme ce ipoteza lui Sábato ar fi desprinsă din context și transformată într-o provocare intolerabilă pentru unii și într-un manifest admirabil pentru alții. Nimeni nu ar mai avea răbdarea de a descoperi că cei doi nu au încercat să distrugă credința, ci să exploreze una dintre cele mai vechi și mai tulburătoare întrebări ale omenirii. Înainte de a fi înțeleasă, ideea ar fi repartizată unei tabere, iar cel care a formulat-o ar primi o etichetă.

Ce loc ar mai permite astăzi o asemenea discuție într-o lume preocupată de eficiență, de utilitatea imediată a fiecărei idei, de transformarea cunoașterii într-o succesiune de informații consumabile? Cine ar mai accepta două ore de conversație despre natura visului, fără să ceară o concluzie, o recomandare sau măcar câteva sfaturi pentru îmbunătățirea somnului? Am ajuns să pretindem răspunsuri până și acolo unde frumusețea inteligenței constă tocmai în capacitatea de a formula întrebări…

Au discutat despre literatură și, într-un moment de o remarcabilă libertate intelectuală, Borges a contestat valoarea morală a personajului Martín Fierro, eroul devenit emblematic pentru cultura argentiniană, în vreme ce Sábato l-a apărat ca pe un om revoltat împotriva nedreptăților epocii sale. Nu au căutat să stabilească dacă poetul care l-a creat merită admirație în virtutea originii sale sociale sau dacă personajul trebuie condamnat pentru comportamentul său, ci au încercat să înțeleagă cum poate o operă să depășească intențiile autorului și cum poate literatura să transforme o existență moralmente discutabilă într-o creație artistică excepțională.

Am început să cerem literaturii să ne confirme convingerile și personajelor să se comporte potrivit regulilor noastre, uitând că marile romane au devenit mari tocmai pentru că au refuzat să prezinte omul într-o versiune convenabilă, lipsită de contradicții, de josnicie sau de suferință. Îl putem condamna pe Raskolnikov, dar dacă am reduce ”Crimă și pedeapsă” la un rechizitoriu împotriva criminalității, am distruge tocmai ceea ce Dostoievski a încercat să înțeleagă despre sufletul omenesc.

Cei doi au discutat despre Revoluția Franceză, despre revoluțiile care au promis eliberarea omului și au sfârșit prin a-i impune noi forme de supunere, despre Stalin și despre crimele comise în numele unor idealuri proclamate generoase. Sábato a observat că revoluțiile au devenit adesea moralizatoare și puritane în artă, transformând creația într-un instrument al doctrinei, iar Borges a amintit felul în care cinematografia sovietică a ajuns să reflecte schimbările ideologice ale puterii. Pentru amândoi, libertatea artistului a rămas mai importantă decât obligația lui de a servi o cauză, indiferent cât de nobilă s-ar fi declarat aceasta.

Aproape că nu mai este nevoie de un cenzor oficial pentru a limita libertatea, fiindcă teama de ostracizare, de pierderea reputației sau de excluderea dintr-o comunitate poate produce o autocenzură la fel de eficientă. În numele unor idealuri neomarxiste, care se revendică de la libertate, am ajuns uneori să cerem uniformitate, iar în numele respectului față de diferențe am început să manifestăm o surprinzătoare intoleranță față de diferența de opinie.

Au vorbit și despre gazetărie, iar aici am descoperit poate cea mai frumoasă ironie a întâlnirii lor. Borges a considerat că ziarele sunt scrise deliberat pentru a fi uitate, în vreme ce Sábato a sugerat că ar fi suficient să apară un ziar o dată pe an sau chiar o dată pe secol, atunci când s-a întâmplat cu adevărat ceva important. În spatele glumei s-a aflat o întrebare gravă despre raportul dintre eveniment și semnificația lui, despre felul în care zgomotul cotidian ne împiedică să distingem ceea ce merită păstrat în memorie de ceea ce dispare odată cu ziua care l-a produs.

Îmi imaginez, fără mare dificultate, un moderator contemporan care i-ar întrerupe pe cei doi pentru a le cere să fie mai conciși, să nu se îndepărteze de subiect, să explice ce legătură au visele cu actualitatea politică sau de ce ar trebui să ne intereseze ce a crezut Diderot despre literatură. Poate că le-ar solicita să formuleze o concluzie în treizeci de secunde, înainte de publicitate, iar apoi ar invita doi analiști să explice publicului ce au vrut, de fapt, să spună Borges și Sábato, fiecare potrivit orientării politice a postului tv unde este angajat.

Nu cred că trecutul a fost populat de oameni mai buni, mai generoși sau mai dispuși să accepte diferențele dintre ei, fiindcă istoria intelectuală a Europei este plină de excluderi, de vanități, de polemici feroce și de nedreptăți comise în numele adevărului. Dar am sentimentul că a existat, cel puțin în anumite medii, o prețuire a conversației ca exercițiu al inteligenței, un respect pentru subtilitatea contradicției și o curiozitate față de ceea ce nu putea fi înțeles imediat, fără de care cafenelele, saloanele literare și marile corespondențe intelectuale ar fi rămas simple forme de sociabilitate.

Mai grav, am ajuns să considerăm schimbarea unei opinii drept o înfrângere, îndoiala drept o slăbiciune și nuanța drept o formă de lașitate, deși întreaga istorie a gândirii ne-ar putea învăța că inteligența a progresat tocmai atunci când cineva a avut curajul să pună sub semnul întrebării ceea ce părea definitiv stabilit. Cel care admite că adversarul său ar putea avea dreptate într-o privință riscă să fie suspectat de trădare, în vreme ce acela care nu-și schimbă niciodată opiniile este admirat pentru consecvență, ca și cum rigiditatea ar reprezenta cea mai înaltă formă a caracterului.

Mă gândesc și la felul în care judecăm scriitorii, artiștii și oamenii trecutului, cărora le cerem să fi anticipat sensibilitățile, ideologiile și exigențele morale ale prezentului, iar atunci când descoperim că nu au făcut-o, ne grăbim să le contestăm opera, să le îndepărtăm numele și uneori chiar să le ștergem urmele din spațiul public. Nu mai avem întotdeauna răbdarea de a distinge între valoarea unei creații și erorile celui care a realizat-o, între înțelegerea istorică și justificarea morală, între dreptul de a critica și tentația de a elimina. În felul acesta, trecutul nu mai reprezintă o lume pe care încercăm să o cunoaștem, ci un inculpat căruia îi organizăm, cu satisfacție, nesfârșite procese.

Nici măcar libertatea de a aborda subiectele respective nu reprezintă vreo pierdere. Despre Dumnezeu, despre revoluții, despre moarte, despre morală și despre literatură se mai poate vorbi, desigur, chiar dacă asemenea conversații au devenit adesea prilejuri de conflict. Ceea ce pare să fi dispărut este posibilitatea de a le aborda fără obligația de a te declara, de la început, membrul unei tabere, fără necesitatea de a-ți justifica permanent dreptul la opinie și, mai ales, fără teama că o idee incomodă, formulată în cadrul unei căutări intelectuale, ar putea deveni a doua zi proba definitivă a vinovăției tale.

Mi-ar plăcea să cred că mai există oameni capabili să stea ore întregi la aceeași masă, să se contrazică fără să se urască, să râdă de propriile exagerări și să se despartă păstrându-și fiecare convingerile, dar îmbogățiți de prezența celuilalt. Oameni care nu consideră că orice diferență de opinie trebuie rezolvată printr-o despărțire, că orice controversă cere un vinovat și că orice întâlnire trebuie să producă un învingător.

Adevărata măsură a unei societăți nu este dată de numărul oamenilor care vorbesc despre libertate, toleranță și diversitate, ci de felul în care aceștia se comportă atunci când întâlnesc o inteligență pe care nu o pot supune propriilor certitudini.

Mie, mediocrului declarat, mi-e clar că declinul unei civilizații începe tocmai în clipa în care oamenii, convinși că dețin adevărul, nu mai văd niciun rost în a se așeza la aceeași masă cu cei care îl caută în altă parte.

În fond, Borges și Sábato nu au demonstrat că doi oameni pot ajunge la același adevăr, ci ceva infinit mai important: că pot rămâne împreună, pentru câteva ore, chiar și atunci când adevărurile lor nu seamănă deloc.