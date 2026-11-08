Universitatea Craiova a urcat pe prima poziție în clasamentul Superligii, după ce a remizat, scor 0-0, cu CFR Cluj, duminică seara, în deplasare, în etapa a 15-a. Oltenii au dominat partida disputată în Gruia, dar nu au reușit să-l învingă pe portarul Octavian Vâlceanu.

Craiovenii au avut un avantaj clar la capitolul ocazii. Potrivit statisticii oficiale, au expediat 20 de șuturi spre poartă, față de numai cinci ale gazdelor. Raportul șuturilor pe spațiul porții a fost de 6-1, iar posesia a fost de 72% pentru Universitatea Craiova și 28% pentru CFR Cluj.

Oltenii nu au mai pierdut în Superligă din 9 august 2026, când au fost învinși pe teren propriu de FC Argeș, cu 1-0. De atunci, au obținut opt victorii și trei rezultate de egalitate.

În șapte dintre ultimele opt partide de campionat, Universitatea Craiova nu a primit gol. Echipa venea la Cluj după o serie de șapte victorii consecutive în Superligă.

De cealaltă parte, CFR Cluj a ajuns la patru etape consecutive fără victorie. Ultimele trei partide disputate de formația clujeană s-au încheiat la egalitate.

Remiza de duminică a fost al doilea rezultat de 0-0 înregistrat de cele două echipe în cele mai recente confruntări directe din campionat. La 8 mai 2026, CFR Cluj și Universitatea Craiova au terminat tot la egalitate, pe terenul formației ardelene.

Din 2014, cele două formații s-au întâlnit de 47 de ori în prima ligă. CFR Cluj a câștigat 16 dintre aceste meciuri, Universitatea Craiova s-a impus în 15, iar alte 16 partide s-au încheiat la egalitate.

CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Meciul s-a disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în etapa a 15-a a Superligii.

Arbitru: Marian Barbu (Brașov). Arbitri asistenți: Mircea Grigoriu (București) și Marius Badea (Râmnicu Vâlcea). Al patrulea oficial: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea).

Arbitru video: Rareș George Vidican (Satu Mare). Arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (București).

Observatori: Nicolae Marodin (București) – CCA și Eduard Alexandru (Ploiești) – LPF.