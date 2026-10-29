Sport

Universitatea Cluj a câștigat derby-ul cu CFR, scor 3-1. Șumudică acuză „trei greșeli flagrante”

Universitatea Cluj a câștigat derby-ul cu CFR, scor 3-1. Șumudică acuză „trei greșeli flagrante”
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Din cuprinsul articolului

Universitatea Cluj a învins miercuri seara, în deplasare, formația CFR Cluj, cu scorul de 3-1, în derby-ul disputat în etapa a doua a grupei B din Cupa României. La finalul partidei, antrenorul gazdelor, Marius Șumudică, a criticat erorile comise de jucătorii săi și a explicat de ce a cerut, în timpul meciului, ca aceștia să vină la marginea terenului.

U Cluj a început mai bine partida

Echipa pregătită de Cristiano Bergodi a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 20, prin Marius Ștefănescu. „Șepcile Roșii” și-au majorat avantajul în minutul 32, când Jovo Lukic a transformat un penalty acordat după consultarea sistemului VAR, în urma unui fault asupra lui Macalou în careul gazdelor.

CFR Cluj a redus din diferență în prelungirile primei reprize. Arbitrul a dictat penalty pentru un henț comis de Macalou, iar Sergiu Buș a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 45+6.

U cluj

U Cluj / foto: FB

Șumudică a vrut să scoată CFR Cluj din teren

Partida a fost întreruptă pentru câteva minute în jurul minutului 69, după ce Marius Șumudică a vrut să-și scoată jucătorii de pe teren. Tehnicianul a explicat ulterior că a reacționat la scandări pe care le-a considerat rasiste și că încercase să atragă atenția arbitrilor asupra situației.

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După reluarea jocului, Universitatea Cluj a mai înscris o dată. În minutul 75, Lukic a profitat de o greșeală importantă a unui adversar și a stabilit scorul final, 3-1 pentru echipa oaspete.

CFR Cluj

CFR Cluj / foto: FB

Șumudică acuză greșeli flagrante și scandări rasiste

„Un meci pierdut pe trei cadouri făcute de noi!”, a declarat Șumudică, susținând că golurile primite au venit după greșeli flagrante. Antrenorul a recunoscut că Universitatea este o echipă bună, pe care o consideră superioară CFR-ului în acest moment, dar a subliniat că principalele sale preocupări rămân meciurile de campionat.

În privința incidentului din timpul jocului, Șumudică a afirmat că acceptă criticile și înjurăturile galeriilor adverse, însă nu și scandările rasiste. El a spus că îl avertizase înaintea partidei pe al patrulea arbitru și că a cerut intervenția centralului atunci când a considerat că situația nu a fost gestionată.

„FIFA și UEFA combat rasismul. Eu nu accept așa ceva”, a afirmat tehnicianul, adăugând că va proceda la fel și la alte meciuri dacă se va simți jignit în acest mod.

Victoria o menține pe Universitatea Cluj pe primul loc în grupa B, cu șase puncte. Petrolul Ploiești, Concordia Chiajna și CFR Cluj au câte trei puncte.

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