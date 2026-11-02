Confruntare extrem de interesantă încheie etapa a 14-a din Superligă, acolo unde Universitatea Cluj și FCSB se duellează direct de la ora 20:30. Cele două formații sunt vecine în clasament, ocupând pozițiile 5 și 6, fiind despărțite de un singur punct în ierarhie. Gruparea condusă de Cristiano Bergodi a adunat 22 de puncte în 13 meciuri, în timp ce campioana en-titre are 21 de puncte acumulate.

Ardelenii traversează o perioadă cu rezultate oscilante în campionat, înregistrată din eșec, remiză și victorie, la care se adaugă un succes important obținut în Cupa României. De cealaltă parte, roș-albaștrii vin după trei victorii consecutive în Superligă de la instalarea pe bancă a lui Laurențiu Reghecampf, dar și după un eșec surprinzător suferit în Cupa României împotriva celor de la Gloria Bistrița.

Universitatea Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, I. Cristea, Chipciu - Codrea - Macalou, Ov. Bic, Mendy, M. Ștefănescu - Lukic Rezerve: Michail, D. Moldovan, Chinteș, F. Adams, Techereș, D. Mihăilă, Pall, Stanojev, Bodnar, Gheorghiță, Pinho Absenți: Capradossi, D. Nistor, Loosli, Szimionaș (accidentați) Antrenor: Cristiano Bergodi

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Cisotti, Boutoutaou, Korenica – Miculescu Rezerve: M.Popa, M.Popescu, Labonne, Batubinsika, L. Stancu, J. Paulo, Arad, Gnahore, Politic, Drăguș, D. Popa, Stoian Absenți: Garita, Ngezana (accidentați) Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Stadion: Cluj Arena Arbitru: Iulian Călin / Asistenți: Marius Badea, Ioan Corb Arbitru VAR: Viorel Flueran / Asistent VAR: Sebastian Gheorghe

Atmosfera este una tensionată și plină de ambiție în taberele celor două formații, aspect reflectat și de mesajele transmise de antrenori în cadrul conferințelor de presă premergătoare acestui joc de pe Cluj Arena.

„Va fi un meci greu, ca toate celelalte din Superligă. Întâlnim o echipă în revenire, care întotdeauna a avut un lot foarte competitiv. La începutul sezonului nu a fost constantă, și-a schimbat antrenorul. Acum a venit un antrenor care are mare experiență cu echipa lui, a creat un mediu propice pentru toți jucătorii și au o atmosferă bună”, a spus Cristiano Bergodi, antrenorul gazdelor.

„U Cluj este o echipă foarte bună, în componența căreia se află jucători de valoare mare. În general, în momentul în care investești, ai și rezultate. Asta este viața și nu numai în fotbal, în orice. Mă bucur foarte tare că apar echipe de tradiție care reușesc să ajungă la un nivel înalt. Deci, din partea noastră există respect. Încercăm să ne pregătim bine și să câștigăm meciul”, a afirmat și Laurențiu Reghecampf, tehnicianul oaspeților.