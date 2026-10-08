O eventuală confruntare între România și Ungaria în preliminariile EURO 2028 ar putea căpăta și o miză aparte după parcursurile celor două reprezentative în Liga Națiunilor. Ungaria a strâns șapte puncte în primele patru partide, în timp ce România a pierdut toate cele patru meciuri.

Rezultatele naționalei României au devenit subiect de ironii în presa maghiară, iar publicația Ulloi129 a readus în discuție și situația lui Marius Corbu, mijlocașul lui Ferencvaros care are și cetățenie maghiară și care nu s-a aflat în lotul convocat de Gică Hagi.

Publicația din Ungaria a legat absența lui Corbu de rezultatele României și a remarcat faptul că mijlocașul a fost menționat în presa română printre jucătorii a căror neconvocare a ridicat semne de întrebare.

„După patru înfrângeri în patru meciuri, neconvocarea lui Corbu este readusă în discuție în România”, a fost titlul publicației.

Ulloi129 a tratat însă subiectul într-o manieră ironică, punând accentul pe seria fără victorie a României.

„Sigur că nu ne deranjează deloc asta. România a pierdut toate cele patru meciuri din Liga Națiunilor și, evident, toți au devenit deodată selecționeri”, au scris jurnaliștii maghiari.

Publicația a amintit că un site din România l-a inclus pe Corbu între jucătorii a căror absență din lot a fost considerată inexplicabilă. Un alt material a pus sub semnul întrebării neconvocarea mijlocașului de la Ferencvaros, după al patrulea eșec al României.

„A fost nevoie de patru înfrângeri, dar, în cele din urmă, și-au dat seama că există un jucător la Ferencvaros care se descurcă bine în Europa”, a mai scris Ulloi129.

Ironia publicației a mers până la finalul articolului: „Sigur că noi nu suntem tocmai triști de absența lui Corbu și nici de eșecurile echipei naționale a României. Patru înfrângeri în patru meciuri - România, așa te vrem!”

În clasamentul actual al grupei, Ungaria are o situație mult mai bună decât România. Reprezentativa maghiară a acumulat șapte puncte după patru meciuri și ocupă locul al doilea. Debutul a fost însă unul cu stângul, după 0-1 cu Ucraina. A urmat remiza fără goluri cu Irlanda de Nord, scor 0-0.

Ungaria și-a îmbunătățit apoi bilanțul prin două victorii consecutive: 1-0 cu Georgia și 2-1 cu Ucraina.

Echipa maghiară este la un punct de liderul Irlanda de Nord.

Clasarea Ungariei pe una dintre primele două poziții ale grupei ar putea avea consecințe și pentru tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028.

În scenariul în care își păstrează poziția, Ungaria ar urma să fie în urna a doua valorică, în timp ce România ar fi repartizată în urna a treia.

Cele două naționale ar putea astfel să fie trase în aceeași grupă a preliminariilor Campionatului European.

Clasamentul final și componența urnelor nu sunt însă stabilite, întrucât mai sunt două etape din Liga Națiunilor de disputat în decembrie.

Dacă rezultatele din ultimele două etape vor confirma calculele actuale, componența urnelor ar putea fi:

Urna 1: Portugalia, Spania, Franța, Olanda, Grecia, Italia, Anglia, Belgia, Danemarca, Germania, Croația, Norvegia

Urna 2: Țara Galilor, Cehia, Serbia, Turcia, Elveția, Suedia, Austria, Bosnia, Irlanda de Nord, Ungaria, Scoția, Kosovo

Urna 3: Irlanda, Slovenia, Ucraina, Polonia, Georgia, Israel, Macedonia de Nord, România, Slovacia, Muntenegru, Islanda, Finlanda

Urna 4: Albania, Estonia, Belarus, Cipru, Luxemburg, Insulele Feroe, Republica Moldova, Kazahstan, Bulgaria, Armenia, Letonia, San Marino

Urna 5: Malta, Azerbaidjan, Lituania, Andorra, Liechtenstein