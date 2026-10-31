Petrolul și CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată sâmbătă seara, în etapa a 14-a din Superligă. Clujenii au marcat primii, au avut apoi un gol anulat de VAR și au fost aproape de victorie în ultimele minute.

CFR Cluj a remizat în deplasare cu Petrolul Ploiești, într-un meci în care ambele echipe au avut ocazii importante, dar nu au reușit să obțină toate cele trei puncte.

Oaspeții au început mai bine și au deschis scorul încă din minutul 5. Braun a pătruns în flanc și i-a pasat lui Drazic, iar atacantul sârb l-a învins pe Zima cu o execuție precisă.

Același Drazic putea dubla avantajul clujenilor în minutul 13, când a scăpat singur cu portarul ploieștenilor, dar a trimis direct în acesta.

Petrolul a revenit în joc în minutul 28. Bran Flores a restabilit egalitatea cu o finalizare la colțul lung, iar gazdele au continuat să caute golul desprinderii. În minutul 37, Rodrigo Martins a avut o oportunitate, însă șutul său nu a prins spațiul porții.

CFR a mai înscris o dată în minutul 67, tot prin Drazic, dar reușita nu a fost validată. După consultarea sistemului VAR, arbitrul a anulat golul pentru un fault asupra lui Papp comis în faza de construcție.

Petrolul a încercat să dea lovitura, iar Ludewig l-a pus la încercare pe Vâlceanu în minutul 76. Finalul le-a aparținut însă mai degrabă clujenilor. În minutul 87, Drazic a fost foarte aproape de dubla care putea aduce victoria, dar a trimis în bară. Scorul a rămas 1-1.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a acumulat 18 puncte și ocupă locul al nouălea, la trei puncte de zona de play-off. Petrolul se află pe poziția a patra, cu 24 de puncte.

Petrolul: Zima – Căpușă, Papp, Malula, A. Dumitrescu – Leo Teixeira, Lucho Vega, Hanca, Rodrigo Martins – M. Ioniță, Bran Flores. Antrenor: Ricardo Sousa.

CFR Cluj: Vâlceanu – Gelashvili, C. Ignat, Pantalon – Braun, Ziblim, Perianu, Omic, Șfaiț – Drazic, Biliboc. Antrenor: Marius Șumudică.