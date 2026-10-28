Sport

Cupa României: Petrolul s-a impus cu 6-0, în timp ce UTA și Rapid au remizat

Cupa României: Petrolul s-a impus cu 6-0, în timp ce UTA și Rapid au remizat
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Din cuprinsul articolului

Etapa a doua a grupelor din Cupa României a adus rezultate spectaculoase, dar și două remize înregistrate în meciurile disputate marți.

Petrolul Ploiești - Progresul Spartac, 6-0

Petrolul Ploiești a obținut cea mai clară victorie a zilei, învingând Progresul Spartac cu scorul de 6-0, în deplasare. În schimb, UTA Arad și FC Botoșani au încheiat la egalitate, la fel ca formațiile Corvinul Hunedoara și Rapid.

Petrolul Ploiești a dominat confruntarea cu Progresul Spartac și s-a impus fără să primească gol. Leescu a fost principalul marcator al ploieștenilor, reușind un hat-trick, cu goluri în minutele 28, 56 și 89.

Bran Flores a înscris în minutul 32, iar Paraschiv a punctat de două ori, în minutele 70 și 86. Astfel, echipa din Ploiești a încheiat partida cu șase goluri marcate și o victorie categorică în etapa a doua a grupei B.

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UTA Arad - FC Botoșani, 2-2 în Cupa României

În grupa A, UTA Arad și FC Botoșani au oferit un meci cu patru goluri, încheiat cu scorul de 2-2. Oaspeții au deschis scorul prin Papa, în minutul 17, iar Idowu a majorat avantajul în minutul 52.

UTA a reacționat rapid, Papeau reducând din diferență în minutul 58. Egalarea a venit în ultimele momente ale partidei, când Roman a înscris în minutul 90 și a stabilit scorul final.

Corvinul

Corvinul / foto: FB

Remiză albă între Corvinul și Rapid, în Cupa României

Tot în grupa A, Corvinul Hunedoara și Rapid au terminat la egalitate, scor 0-0, după o partidă fără goluri. Cele două formații nu au reușit să modifice tabela în confruntarea disputată pe terenul hunedorenilor.

În grupa C, AFK Csikszereda a fost învinsă pe teren propriu de FC Bihor Oradea, scor 1-2. Tescan a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 23, însă Szabo a egalat pentru gazde în minutul 30. Golul decisiv a fost marcat de Orban, în minutul 74, aducând victoria formației din Oradea.

Rezultatele au marcat o etapă cu victorii și remize în grupele Cupei României.

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