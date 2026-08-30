Corvinul-Dinamo, 1-1. „Câinii” rămân lideri în Superligă

Dinamo București a obținut un singur punct în deplasarea de la Arad, după ce a terminat la egalitate, scor 1-1, confruntarea cu Corvinul Hunedoara, din etapa a șaptea a Superligii. Partida a marcat revenirea duelului dintre cele două formații în primul eșalon după o pauză de 34 de ani.

Hunedorenii au început mai bine și au creat prima ocazie importantă în minutul 8. Yeboah a reluat cu capul, însă Bellaarouch a intervenit prompt și a respins mingea.

Corvinul a continuat să pună presiune și a reușit să deschidă scorul în minutul 15. Pîrvulescu a trimis mingea în fața porții, iar Espinosa a apărut la finalizare și a înscris pentru 1-0.

Dinamo a încercat să reacționeze, însă portarul Codruț Sandu s-a opus egalării. În minutul 26, goalkeeperul hunedorean a avut o intervenție importantă la șutul lui Karamoko din interiorul careului, trimițând balonul în corner. Corvinul a intrat astfel la cabine cu avantaj minim.

„Câinii” au revenit rapid după pauză. În minutul 51, Cîrjan a găsit o pasă excelentă pentru Karamoko, iar atacantul dinamovist a finalizat cu stângul și l-a învins pe Sandu.

Oaspeții au prins curaj și au început să caute golul victoriei. În minutul 70, Soro a șutat periculos, însă Sandu a avut o nouă intervenție foarte bună și a respins mingea în corner.

Dinamo a avut o nouă șansă importantă șapte minute mai târziu. Cîrjan a scăpat spre poarta adversă și a încercat să înscrie, dar execuția sa a trecut puțin pe lângă buturile Corvinului.

Ultimele minute au fost marcate de oboseala ambelor echipe. Nici Corvinul, nici Dinamo nu au mai reușit să creeze o fază suficient de clară pentru a obține golul decisiv, astfel că partida s-a încheiat cu scorul de 1-1.

În urma rezultatului, Dinamo își păstrează poziția de lider în Superligă, cu 14 puncte acumulate după șapte etape. Corvinul ajunge la patru rezultate de egalitate în acest sezon și ocupă locul șase, cu 10 puncte.