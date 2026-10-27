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Cupa României: 12 meciuri în etapa a doua a grupelor. Când joacă FCSB, Dinamo și Universitatea Craiova

Cupa României: 12 meciuri în etapa a doua a grupelor. Când joacă FCSB, Dinamo și Universitatea CraiovaCupa României. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Etapa a doua a grupelor din Cupa României programează 12 partide în perioada 27-29 octombrie. Meciurile se vor disputa marți, miercuri și joi, iar printre echipele care vor intra pe teren se numără FCSB, Dinamo, Rapid, CFR Cluj, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova.

Partidele vor putea fi urmărite în direct la televiziunile Digi Sport și Prima Sport, iar unele dintre confruntări vor fi transmise online, pe platforma FRF.tv.

Meciurile de marți din Cupa României

Marți, 27 octombrie, programul începe la ora 15:00, cu partida dintre AFK Csikszereda și FC Bihor Oradea, transmisă pe FRF.tv.

De la ora 17:00, Progresul Spartac întâlnește ACS Petrolul 52, la Digi Sport și Prima Sport.

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Seara, UTA Arad joacă împotriva lui FC Botoșani, de la ora 19:00, iar FC Corvinul primește vizita Rapidului, de la 21:30. Ambele meciuri vor fi televizate.

Dinam, CFR și U Cluj joacă miercuri

Miercuri, 28 octombrie, prima partidă este programată la ora 15:00, când Minerul Lupeni se confruntă cu Politehnica Timișoara, pe FRF.tv.

Tot de la ora 15:00, CSM Corona Brașov joacă împotriva formației Campionii FC Argeș, la Digi Sport și Prima Sport.

fotbal

Sursa foto: AI

De la ora 19:00, Dinamo întâlnește Chindia Târgoviște, într-un meci transmis la cele două posturi sportive.

Ziua se încheie cu derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, programat la ora 21:30.

U Craiova și FCSB au meciuri joi în Cupa României

Joi, 29 octombrie, Concordia Chiajna și Sepsi OSK se întâlnesc de la ora 17:00.

De la ora 19:00, FC Voluntari joacă împotriva Universității Craiova, iar seara, de la 21:30, Gloria Bistrița primește vizita FCSB. Toate cele trei partide vor fi transmise de Digi Sport și Prima Sport.

Etapa oferă astfel trei zile de fotbal, cu derby-ul clujean și meciurile echipelor FCSB, Dinamo și Universitatea Craiova printre principalele repere ale programului. Suporterii vor putea urmări toate cele 12 confruntări la televizor sau online, în funcție de transmisiunea anunțată pentru fiecare partidă.

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