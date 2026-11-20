FC Voluntari a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 3-3, cu FC Botoşani, în partida de deschidere a etapei a 16-a din Superligă. Oaspeţii au reuşit o revenire de senzaţie, după ce s-au aflat în spate la trei goluri diferenţă.

Echipa pregătită de Marius Croitoru a început în forţă şi a punctat încă din minutul 4, prin Mailat, care a finalizat pasa oferită de Dumiter. Fotbaliştii din Voluntari au încercat să dea replica în minutul 27, când Chică-Roşă a nimerit bara dintr-o poziţie excelentă, însă tot gazdele au fost cele care şi-au mărit avantajul, prin reuşita lui Dumiter.

În minutul 38, oaspeţii au primit o lovitură de la 11 metri, dar arbitrul Viorel Flueran a revenit asupra deciziei iniţiale după analiza VAR. Ultima ocazie notabilă a primei reprize i-a aparţinut lui Mailat, care a irosit o şansă mare în minutul 45+2, astfel că la cabine s-a intrat cu scorul de 2-0 pentru FC Botoşani.

Partea secundă a debutat cu golul marcat de Mitrov în minutul 53, din centrarea lui Ilaş, moment în care soarta duelului părea pecetluită. Totuşi, deznodământul avea să fie cu totul altul.

În minutul 65, Merloi a redus din handicap cu un voleu spectaculos, trimis direct la vinclu. Trei minute mai târziu, centralul a acordat din nou penalti pentru FC Voluntari, dar a anulat hotărârea după intervenţia VAR, spre uşurarea jucătorilor lui Croitoru.

Presiunea oaspeţilor a dat roade în minutul 71: Merloi a pătruns în careu şi a tras puternic, Anestis a respins în faţă, iar Chică-Roşă a împins mingea în poartă cu o doză mare de şansă. Egalarea a venit patru minute mai târziu, în minutul 75, când Chică-Roşă l-a servit pe Nuno Rodrigues, iar acesta a marcat cu un şut simplu, pe lângă portarul advers, prins pe picior greşit.

După şocul revenirii de la 0-3, moldovenii au căutat golul victoriei, iar Bodişteanu a trimis în bară în minutul 81. Pe finalul întâlnirii, gazdele au părut depăşite de situaţie, iar elevii lui Florin Pîrvu s-au mulţumit cu remiza albă din ultimele minute, stabilind scorul final de 3-3.

În urma acestui rezultat din Superligă, FC Botoşani ocupă locul 12 în clasament, cu 16 puncte, în timp ce FC Voluntari rămâne pe poziţia a 15-a, cu 9 puncte.

FC Botoşani: Anestis – Bayeye, Miron, M. Diarra, Ilaş (R. Creţ 71) – Lucas De Vega, E. Papa (Bodişteanu 76), Ongenda (Ţigănaşu 64) – Mitrov (M. Bordeianu 71), Dumiter, Mailat (Kovtalyuk 76). Antrenor: Marius Croitoru.

FC Voluntari: Jurhar – Mamic, Haruţ (Merloi 37), R. Crişan, Dumbrăvanu, Şuteu – Chică-Roşă (Vencu 88), Nuno Rodrigues (Gîţ 88), Cvek (Onişa 28), Guţea – M. Roman II (Roemeratoe 88). Antrenor: Florin Pîrvu.

Cartonaşe galbene: -

Arbitri: Viorel Flueran – Alexandru Adrian Filip, Florin Ionuţ Iftode.

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache – Horia Mladinovici.