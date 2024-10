Sport Marius Croitoru, demis de Adrian Mititelu. Se ia în calcul revenirea lui Nicolo Napoli







Marius Croitoru, antrenorul echipei FC U Craiova, a fost demis de Adrian Mititelu de la cârma echipei. Cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului tehnicianului.

La o zi de la remiza cu FC Voluntari de pe teren propriu, scor 0-0, Marius Croitoru a fost dat afară de FCU Craiova.

Patronul grupării din Bănie este nemulțumit de parcursul echipei, care a ajuns la 4 partide consecutive fără victorie în Liga 2.

FC U Craiova, care are ca obiectiv revenirea în Liga 1 după un singur sezon, se află pe locul 13, cu 14 puncte, la trei lungimi de play-off.

A vrut să-l demită de mai multă vreme

Lui Mariu Croitoru i-a trecut de mai multe ori glonțul pe la ureche. Patronul Adrian Mititelu a vrut să-l schimbe de maimulte etape și să-l aducă pe Adrian Prepeliță în locul său.

Acesta din urmă n-a acceptat, însă, imixtiunea patronului în viața echipei și a refuzat colaborarea.

„Mulțumim, Marius Croitoru! Clubul nostru si Marius Croitoru au decis de comun acord rezilierea contractului de colaborare. Mulțumim pentru activitatea depusă la FCU 1948 și îi dorim mult succes pe viitor!”, a fost mesajul transmis de club.

Revine Nicolo Napoli?

Fanii echipei spun, mai în glumă, mai în serios, că Adrian Mititelu îl va readuce la cârma echipei pe Nicolo Napoli! Tehnicianul italian a fost mereu soluția de avarie pentru FCU Craiova, acolo unde a avut nu mai puțin de zece mandate.

Varianta este, totuși, improbabilă, având în vedere că relațiile dintre cei doi s-au răcit. Nicolo Napoli susține că are de luat bani dela Mititelu, care nu l-a plătit pentru ultimul mandat de antrenor.

"Problema cu Mititelu e că nu mi-a plătit niciun ban pentru ultimul mandat la FCU Craiova.

O să merg la FIFA. Am vorbit deja cu avocatul, iar el va merge la FIFA. L-am sunat pe Mititelu, dar nu mai răspunde. Eu am lucrat pentru el, nu? De ce nu am fost plătit? Nu înțeleg. E urât! Sper să se gândească bine Mititelu, că poate să fie sancționată echipa", a declarat Nicolo Napoli.