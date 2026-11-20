Spațiul aerian din regiunea Mării Negre și de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice a fost survolat intens în ultimele 24 de ore de o amplă coaliție de aeronave militare. Forțe aeriene din Italia, Franța, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Turcia, susținute de platforme specializate ale NATO, au executat operațiuni complexe de supraveghere, cercetare, avertizare timpurie și realimentare în zbor. Informația a fost făcută publică vineri de către ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea.

Potrivit declarațiilor transmise de oficialul român pe Facebook, consolidarea dispozitivului militar aliat în bazinul Mării Negre reprezintă un răspuns direct la riscurile de securitate tot mai accentuate din zonă. Noile capabilități nord-atlantice mobilizate au rolul de a detecta și neutraliza amenințările îndreptate împotriva populației civile, a rutelor de transport maritim și a obiectivelor de infrastructură critică.

Decizia privind această desfășurare de forțe a fost adoptată în urma unor consultări intense, purtate atât în format aliat, cât și la nivel bilateral. Demersurile au fost inițiate și coordonate de Administrația Prezidențială, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale.

„În acest sens, în ultimele 24 de ore, în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al NATO a fost înregistrată o activitate aeriană intensă, la care au participat aeronave militare italiene, franceze, britanice, americane și turcești, precum și platforme ale NATO, care au desfășurat activități de supraveghere, cercetare, avertizare timpurie și realimentare în aer”, a scris Oprea pe Facebook.

Ministrul Apărării a subliniat faptul că operarea simultană a acestor mijloace aeriene demonstrează anvergura și complexitatea misiunilor de monitorizare și sprijin desfășurate în prezent în proximitatea granițelor României.

Această mobilizare aeriană a Alianței Nord-Atlantice survine pe fondul deteriorării climatului de securitate maritimă, marcat de atacuri repetate cu drone asupra vaselor civile din Marea Neagră. Mai multe incidente de acest tip au fost semnalate în imediata vecinătate a apelor teritoriale ale României.

Un episod grav s-a produs pe data de 14 noiembrie, când trei nave comerciale au fost ținta unor lovituri cu drone în zona gurilor Dunării. Aceste evenimente au generat un nivel ridicat de alertă la nivel regional, impunând măsuri urgente pentru garantarea libertății de navigație și protejarea infrastructurii strategice din zona Mării Negre.