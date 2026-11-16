SOCAR Petroleum S.A. anunță deschiderea celei de-a șaptea stații de distribuție a carburanților în județul Neamț, extinzându-și astfel rețeaua națională la 110 benzinării. Noua locație este situată în localitatea Horia, pe strada Alexandru cel Bun, nr. 137, și completează prezența companiei într-un județ cu un important potențial economic și turistic.

SOCAR Neamț dispune de două pompe multiprodus, care comercializează carburanții Nano 95 și Nano Diesel - dezvoltați pentru a răspunde celor mai înalte standarde. Clienții au, de asemenea, la dispoziție o zonă dedicată servirii cafelei și un serviciu de vulcanizare auto.

„Fiecare nouă stație pe care o deschidem reprezintă un pas înainte în dezvoltarea rețelei SOCAR și în consolidarea prezenței noastre pe piața din România. Ne dorim să fim cât mai aproape de clienții noștri, să le oferim acces la carburanții și serviciile SOCAR și să dezvoltăm locații care răspund unor nevoi concrete, atât pentru șoferii autoturismelor, cât și pentru cei care desfășoară activități de transport. Deschiderea stației din Neamț marchează totodată atingerea pragului de 110 benzinării în România, un rezultat care ne încurajează să continuăm investițiile și planurile de extindere”, a declarat Ramin Aliyev, Director General

SOCAR Petroleum S.A.

SOCAR Petroleum S.A. a încheiat anul 2025 cu 91 de stații de distribuție a carburanților în România, după deschiderea a 14 noi unități în cursul anului. Atingerea pragului de 110 benzinării în 2026 confirmă ritmul susținut de dezvoltare al companiei și angajamentul său de a continua investițiile pe piața locală.

De la intrarea pe piață și până în prezent, SOCAR Petroleum S.A. a realizat investiții de peste 400 de milioane de lei în România, și a înregistrat o cifră de afaceri de 4 miliarde de lei în anul 2025.

Începând cu anul 2011, compania dezvoltă în România o rețea națională de stații de distribuție a carburanților sub brandul SOCAR. În prezent, rețeaua numără 110 de stații, susținută de trei depozite de stocare situate la Teiuș, Onești și Oil Terminal Constanța, consolidând poziția SOCAR în rândul principalilor distribuitori de carburanți din România.