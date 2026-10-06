Probleme temporare la rezervările TAROM. Ce trebuie să știe pasagerii

TAROM a anunțat că pasagerii care încearcă să cumpere bilete pentru zboruri internaționale pot întâmpina temporar dificultăți în procesul de rezervare. Compania desfășoară în această perioadă lucrări de actualizare a site-ului și verificări ale sistemelor de rezervări, însă operațiunile de zbor continuă să se desfășoare normal.

Pasagerii care nu reușesc să finalizeze cumpărarea biletelor prin intermediul site-ului sunt îndrumați să solicite sprijin prin Call Center-ul TAROM.

Potrivit comunicatului transmis de companie, lucrările aflate în desfășurare pot influența temporar modul în care sunt afișate anumite informații pe site. Problemele pot apărea în special în cazul zborurilor internaționale, unde disponibilitatea locurilor afișată online ar putea să nu corespundă în timp real cu informațiile din sistemul de rezervări.

„Ca urmare, în următoarele zile pot apărea temporar dificultăți în procesul de achiziție a biletelor, precum și situații în care disponibilitatea locurilor afișată online nu reflectă în timp real situația din sistemul de rezervări, în special în cazul zborurilor internaționale”, informează compania.

Astfel, pasagerii ar putea întâmpina atât probleme atunci când încearcă să cumpere efectiv un bilet, cât și situații în care locurile prezentate pe site nu sunt actualizate simultan cu sistemul utilizat pentru rezervări.

TAROM a transmis că lucrările nu afectează desfășurarea curselor, iar operațiunile de zbor au loc conform programului.

Compania a anunțat că lucrează pentru finalizarea actualizărilor „în cel mai scurt timp” și și-a cerut scuze pasagerilor pentru eventualele inconveniente.

Persoanele care întâmpină dificultăți la cumpărarea unui bilet pot solicita asistență prin Call Center-ul TAROM. De asemenea, rezervările pot fi făcute și cu ajutorul canalelor alternative puse la dispoziție de companie.

Pasagerii pot solicita sprijin sau pot face rezervări prin adresele de e-mail disponibile pe site-ul TAROM. Datele de contact pot fi găsite în secțiunea „Contact” a site-ului companiei.

TAROM le mulțumește pasagerilor pentru înțelegere pe durata lucrărilor de actualizare și verificare a sistemelor.