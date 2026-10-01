Pregătirile pentru conserve și murături bat recorduri în coșurile online ale românilor: vânzările de varză și conopidă au crescut cu 63% în volum față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cele de borcane pentru conserve, cu 52%, potrivit datelor Freshful by eMAG pentru luna septembrie. În paralel, fructele de toamnă își fac loc în coș – strugurii urcă cu 25%, iar gutuile se dublează față de anul trecut.

Pregătirile pentru murăturile tradiționale de toamnă au crescut vânzările de varză și conopidă cu 63% în volum, iar pe cele de borcane cu 52%

Fructele de toamnă au câștigat teren: vânzările de struguri au crescut cu 25%, iar cele de gutui s-au dublat

Revenirea la școală s-a văzut în coș: papetăria a crescut cu 20% în valoare, iar categoria care include cutiile de prânz cu 34%

Varza a înregistrat o creștere de 58% în volum, iar conopida de 80%, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În paralel, avansul vânzărilor de borcane arată că în coș își fac loc și produsele necesare pentru pregătirea murăturilor de casă.

La fructe, strugurii au crescut cu 25% față de anul trecut. Gutuile au înregistrat un avans de 109%, deși rămân un produs cumpărat în volume mai mici.

Vânzările merelor de Voinești au crescut cu 31%, într-o perioadă în care categoria merelor, în ansamblu, a fost ușor în scădere. Printre soiurile alese de clienți se numără Golden, Idared și Jonathan.

Gogoșarii din Băleni au înregistrat vânzări de aproape patru ori mai mari decât în aceeași perioadă din 2025. Evoluția lor se remarcă în contextul unei cereri mai temperate pentru categoria gogoșarilor și gogonelelor, per total.

„Septembrie confirmă revenirea la ritualurile culinare de toamnă. Românii cumpără ingrediente pentru murături și aleg produse din zone cu tradiție: vânzările de mere de Voinești au crescut cu 31%. Aceste tendințe ne ajută să ne adaptăm colaborarea cu producătorii locali și să pregătim stocurile în funcție de cererea din sezonul rece”, a declarat Anca-Maria Popescu, Head of Buying Fruits & Vegetables, Meat, Fish, Bakery la Freshful by eMAG.

Revenirea la școală s-a văzut în categoria de papetărie și articole de birou, care a crescut cu 20% în valoare. Vânzările de etichete școlare aproape s-au dublat față de anul trecut, iar pixurile cu cerneală care se șterge și caietele de matematică A4 s-au numărat printre produsele căutate.

Pregătirile pentru școală au inclus și pachetul de prânz. Categoria articolelor pentru gătit și organizarea meselor, care cuprinde cutii de prânz și caserole, a avansat cu 34% în valoare. Printre alegerile clienților s-au numărat cutiile de prânz cu modele Albina și Iepuraș.

Tot în septembrie, vânzările de flori și plante au crescut cu peste 21% în valoare. Buchetele de alstroemeria, orhideele Phalaenopsis și trandafirii în ghiveci au fost printre produsele căutate.

***

Despre Freshful by eMAG

Companie românească fondată în 2021, Freshful by eMAG este primul hipermarket 100% online din România și oferă clienților săi o gamă variată de produse alimentare și băuturi de larg consum, de la parteneri și producători locali.

Freshful vine în sprijinul tuturor celor care vor să economisească timp, printr-un serviciu de livrare în aceeași zi sau programată, pentru un coș complet de cumpărături săptămânale, de la fructe și legume proaspete, carne, pește, pâine proaspătă, lactate și mezeluri, până la produse congelate, băuturi și articole pentru casă.

Clienții Freshful pot găsi într-un singur loc o selecție variată de produse locale, internaționale, ECO și BIO, pentru o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos. Freshful livrează din depozitul propriu cu temperatură controlată, folosind mașini frigorifice, direct până la ușa clientului, 7 zile din 7.