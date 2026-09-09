Fluturii de făină, cunoscuți și sub numele de molii alimentare, sunt o problemă frecventă în cămările românilor. Ei apar atunci când făina, mălaiul, orezul sau alte produse uscate nu sunt depozitate corect. Larvele pot roade ambalajele subțiri și contamină rapid mai multe produse. Din fericire, prevenirea este relativ simplă dacă respecți câteva reguli de bază.

Primul și cel mai eficient pas este mutarea făinii din punga de hârtie sau plastic într-un recipient închis ermetic. Borcanele de sticlă cu capac, cutiile din plastic dur alimentar sau recipientele din metal sunt cele mai potrivite. Larvele moliilor pot penetra ambalajele subțiri, dar nu reușesc să intre ușor în recipientele solide și bine închise. Această metodă limitează atât accesul insectelor, cât și răspândirea unei eventuale infestări.

Făina trebuie ținută într-un spațiu răcoros, uscat și ferit de lumină. Căldura și umezeala accelerează apariția moliilor și pot duce la râncezirea produsului, mai ales în cazul făinii integrale. Dacă ai spațiu, făina integrală se păstrează și mai bine la frigider sau congelator.

O metodă foarte eficientă este introducerea făinii noi la congelator pentru 3–4 zile. Temperaturile scăzute omoară eventualele ouă sau larve care ar putea exista deja în produs. După această perioadă, făina se transferă în recipient etanș și se depozitează în cămară.

Pe lângă depozitarea corectă, multe gospodine folosesc remedii naturale. Frunzele de dafin sunt clasice și funcționează bine. La fel de utile s-au dovedit și steluțele de anason (anasonul stelat). Mirosul puternic al acestora, datorat în special substanței numite trans-anetol, are efect respingător asupra moliilor alimentare. Studiile confirmă că extractele din anason stelat descurajează atât larvele, cât și adulții.

Practic, este suficient să pui una-două steluțe de anason în recipientul cu făină sau pe raft, lângă produsele uscate. Poți combina anasonul cu frunze de dafin pentru un efect mai bun. Acestea trebuie schimbate periodic, când își pierd aroma.

Nu amesteca niciodată făina nouă cu cea veche. Verifică din când în când recipientele și curăță rafturile cu oțet diluat dacă ai avut probleme în trecut. La apariția primelor semne de infestare (fire subțiri ca de păienjeniș, miros neplăcut sau insecte), aruncă produsul afectat și igienizează temeinic zona.

Aplicând aceste metode – recipient etanș, loc uscat, congelare preventivă și remedii naturale precum anasonul stelat – riscul ca făina să facă fluturi scade considerabil.