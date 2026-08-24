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O insectă periculoasă pentru agricultură a fost găsită pentru prima dată în Republica Moldova. Poate produce o pagube uriașe

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O insectă periculoasă pentru agricultură a fost găsită pentru prima dată în Republica Moldova. Poate produce o pagube uriașeInsecta. Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

O insectă considerată periculoasă pentru mai multe culturi agricole, inclusiv pentru vița-de-vie și pomii fructiferi, a fost descoperită pentru prima dată în Republica Moldova. Este vorba despre Lycorma delicatula, un dăunător originar din Asia, care poate provoca pierderi importante în agricultură și poate fi transportat cu ușurință dintr-o zonă în alta. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că, deși primul focar identificat în Chișinău a fost eliminat, insecta a fost găsită ulterior și în alte spații publice din zona-tampon, potrivit TV8.md.

O insectă cu potențial devastator pentru culturi a fost descoperită în Chișinău. Ce recomandă autoritățile

Autoritățile au impus noi măsuri de combatere și le cer oamenilor să anunțe imediat dacă observă insecta.

Primul focar a fost descoperit pe plante forestiere din specia Ailanthus altissima, într-o zonă industrială din municipiul Chișinău.

Un grup de lucru format de ANSA a stabilit atât zona infestată, cât și zona-tampon. Suprafața afectată, de aproximativ 7.000 de metri pătrați, a fost tratată în mai multe etape cu produse fitosanitare. În același timp, au fost efectuate lucrări de dezinsecție.

În urma intervențiilor, focarul a fost eliminat în interiorul zonei delimitate. Ulterior însă, în spațiile publice aflate în zona-tampon au fost găsite populații izolate ale dăunătorului, iar pentru aceste locuri a fost dispusă dezinsecția obligatorie.

Agricultură

Sursa foto: dreamstime.com

Insecta poate afecta vița-de-vie și pomii fructiferi

Lycorma delicatula face parte din familia Fulgoridae și este cunoscută la nivel internațional sub denumirea de „spotted lanternfly”. Deși aspectul poate aminti de un fluture, insecta aparține ordinului Hemiptera, fiind înrudită cu cicadele.

Exemplarele adulte au aproximativ 25 de milimetri lungime. Aripile anterioare sunt cenușii și prezintă pete negre, în timp ce aripile posterioare au zone roșii, care devin vizibile atunci când insecta zboară.

Specia este originară din China, Taiwan și Vietnam și s-a răspândit ulterior în Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite ale Americii.

Dăunătorul poate slăbi puternic plantele

Insecta se hrănește cu seva plantelor și poate afecta numeroase specii de arbori și culturi. Atacul duce la slăbirea plantelor, uscarea ramurilor și pierderea vigorii acestora.

Una dintre plantele preferate ale dăunătorului este cenușarul, cunoscut sub denumirea științifică Ailanthus altissima. În același timp, insecta poate fi întâlnită pe arțar, nuc, salcie și plop, dar și pe pomi fructiferi precum mărul, prunul, cireșul, piersicul, caisul și migdalul.

Dăunătorul poate afecta și numeroase plante ornamentale, forestiere și ierboase, ceea ce creează riscuri pentru viticultură, pepiniere, pomicultură, sectorul forestier și industria lemnului.

Vița-de-vie poate suferi pierderi foarte mari

În cazul viței-de-vie, atacul poate avea consecințe deosebit de grave. Pagubele pot ajunge până la 90% din producție, iar calitatea strugurilor poate fi afectată semnificativ.

Un alt efect apare prin cantitatea mare de miere-de-rouă eliminată de insectă. Aceasta favorizează apariția fumaginei, un strat negricios care se dezvoltă pe suprafața plantelor și poate împiedica fotosinteza.

La nivel mondial, au fost raportate peste 70 de specii de plante-gazdă pentru Lycorma delicatula, ceea ce îi permite să se adapteze la numeroase medii și să se răspândească rapid.

Ouăle pot fi depuse și pe mașini sau utilaje

Unul dintre motivele pentru care dăunătorul se poate răspândi pe distanțe mari este faptul că femelele nu depun ouă doar pe copaci.

Grupele de ouă, de culoare cenușiu-maronie, pot fi găsite pe scoarța copacilor, pietre și alte suprafețe netede. Ele pot ajunge inclusiv pe mașini, utilaje, mobilier de grădină sau alte obiecte lăsate în aer liber.

Astfel, insecta poate fi transportată accidental dintr-o zonă infestată într-o altă regiune.

Populația trebuie să anunțe autoritățile dacă observă insecta

ANSA le recomandă persoanelor care observă o astfel de insectă să o raporteze imediat și să transmită fotografii, împreună cu locul în care a fost identificată.

Autoritățile recomandă, de asemenea, evitarea transportului materialului vegetal și lemnos sau al obiectelor provenite din zona infestată, deoarece acestea pot purta ouă sau exemplare adulte.

Persoanele care se deplasează din zona afectată sunt sfătuite să își verifice cu atenție mașinile, utilajele și materialele depozitate în aer liber. O astfel de verificare poate reduce riscul ca dăunătorul să fie transportat accidental în alte zone.

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