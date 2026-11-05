Primăria Sectorului 2 pregătește schimbări importante în administrarea locurilor de parcare, după ce a recuperat aproximativ 6.000 de locuri de la Compania Municipală Parking București în ultimii doi ani. Administrația locală urmărește să acorde prioritate rezidenților, să digitalizeze procedura de atribuire și să introducă un sistem mai transparent de gestionare a parcărilor.

Subiectul a fost abordat de primarul Rareș Hopincă în podcastul „Picătura de Business”, moderat de Radu Preda, unde edilul a vorbit și despre reorganizarea instituțiilor subordonate și înființarea companiei publice Urbia Sector 2.

Potrivit primarului, traficul și lipsa locurilor de parcare se numără printre principalele probleme semnalate de locuitorii sectorului.

Rareș Hopincă spune că administrația locală a început să recupereze locurile de parcare marcate anterior de Compania Municipală Parking București, în special din cartierele rezidențiale.

„Am recuperat anul trecut, cred că în jur de 3.000 de locuri, iar anul acesta tot vreo 3.000 de locuri de la compania de parking”, a declarat primarul.

O parte dintre acestea au fost deja redate comunității sub forma locurilor de parcare rezidențiale, iar altele urmează să fie repartizate. Edilul estimează că, până la finalul anului, numărul locurilor de parcare nou-create pentru rezidenți va depăși 7.000.

„Prioritatea zero este să creștem numărul de locuri de parcare rezidențiale. Sigur că, într-o etapă ulterioară, este oportun și sistemul de parcări nenominale”, a explicat Hopincă.

Primarul consideră că locuitorii trebuie să aibă prioritate în cartierele rezidențiale, în condițiile în care mulți dintre ei pierd zeci de minute în fiecare seară pentru a găsi un loc de parcare.

O altă schimbare pregătită de administrația locală vizează procedura de repartizare a locurilor de parcare. Noul regulament a fost pus în consultare publică, iar autoritățile vor să elimine suspiciunile privind atribuirea preferențială a unor locuri.

Primarul susține că întregul proces trebuie să devină electronic și transparent, astfel încât solicitările să fie analizate pe baza unor criterii clare.

„Vreau să scap complet de această problemă prin transparentizarea totală a procesului. Practic, tot procesul să se facă exclusiv electronic și transparent”, a afirmat Rareș Hopincă.

Printre documentele care ar putea fi solicitate în procedura de atribuire se numără inspecția tehnică periodică, polița RCA și dovada reședinței.

În discuția cu Radu Preda, edilul a fost de acord și cu necesitatea unui sistem unitar de plată a parcărilor la nivelul Capitalei, astfel încât șoferii să nu fie nevoiți să folosească sisteme diferite în fiecare sector.

„Sunt de acord că trebuie să existe lucrurile delimitate și separate, clar, pentru fiecare cetățean, să am un număr unic unde trimit un SMS, să am un sistem unic unde plătesc parcarea”, a declarat primarul.

În interviu, Rareș Hopincă a explicat și reorganizarea administrativă prin care Poliția Locală, Administrația Domeniului Public și Direcția de Impozite și Taxe au fost integrate în aparatul primăriei.

Edilul susține că măsura a urmărit reducerea structurilor administrative paralele și scurtarea lanțului de comandă.

„Nu am comasat doar Poliția Locală cu primăria. Am comasat, de fapt, patru instituții publice, pentru că am desființat Poliția Locală, am integrat-o în primărie, am desființat ADP-ul, l-am integrat în primărie și am desființat și Direcția de Impozite și Taxe și am integrat-o în primărie”, a explicat Hopincă.

Primarul spune că, în urma reorganizării, structurile de resurse umane, juridice, economice și de achiziții publice au fost reunite, astfel încât aceiași specialiști să deservească mai multe servicii publice.

În ceea ce privește Poliția Locală, edilul afirmă că reorganizarea a permis creșterea numărului de agenți care desfășoară activități în teren.

„Din punct de vedere operațional, lanțul de comandă este mai scurt și poliția este mai eficientă. Acum, nu spun că e perfect, categoric sunt lucruri de îmbunătățit, dar se vede de la un an la altul o acțiune mai eficientă a poliției locale”, a spus acesta.

În paralel cu desființarea unor structuri administrative separate, Primăria Sectorului 2 a înființat compania publică Urbia Sector 2. Aceasta preia activități precum asfaltarea gropilor, întreținerea spațiilor verzi și repararea mobilierului urban.

Rareș Hopincă susține că înființarea societății a fost necesară pentru a permite intervenții mai rapide pe domeniul public, în special în cazul lucrărilor mici, care nu atrag suficient interes din partea operatorilor privați.

„Acum avem intervenții în timp real. O companie publică, în afară de profit, se uită și la livrarea unui serviciu public. Și atunci, de aceea, cred că pe anumite tipuri de lucrări este o soluție foarte bună”, a declarat primarul.

Edilul a explicat că societatea nu va prelua investițiile complexe, precum pasajele sau proiectele majore de infrastructură, care necesită utilaje, personal specializat și experiență tehnică.