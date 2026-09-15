Municipiul Focșani face primii pași către un trafic mai fluent. Noul sistem inteligent de management al circulației se află în plină etapă de testare, iar în scurt timp semafoarele din 28 de intersecții cheie vor fi trecute pe modul adaptiv - unde timpul de acordare a culorii verde va fi calculat automat, în funcție de numărul de mașini din teren.

În prezent, traficul din Focșani este gestionat simultan prin trei proiecte distincte. În timp ce primele trei intersecții echipate anterior cu camere video funcționează deja pe modul clasic, alte 28 de intersecții incluse în noile proiecte de modernizare sunt supuse reglajelor tehnice.

Primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, a declarat că actualul disconfort este doar temporar:

„Spunem «semafoare inteligente» deoarece în acest moment ele funcționează într-un sistem standard, cu timpi prestabiliți. Urmează ca, din momentul în care le vom pune în funcțiune pe toate, să dăm drumul la sistemul adaptiv pentru a putea fluidiza cât mai mult traficul în intersecțiile foarte aglomerate.”

Reprezentantul tehnic al proiectului, Adrian Vulpescu, a explicat că trecerea la modul complet inteligent se va face treptat. În prima fază, semafoarele funcționează în modul „local coordonat” (cu timpi fixe și sincronizare orară), etapă ce va dura aproximativ două săptămâni.

Mecanismul din spatele „creierului” electronic care va coordona circulația se bazează pe senzori de înaltă precizie montați în fiecare intersecție:

Măsurarea volumului de mașini: Senzorii calculează în timp real câte vehicule se află la fiecare bandă de acces.

Calcularea culorii verde: Durata semnalului verde este modificată dinamic pe baza datelor colectate instant.

Coordonarea inter-intersecții: Sistemul nu analizează doar intersecția izolată, ci ține cont de valorile de trafic din intersecțiile vecine pentru a preveni efectul de „dop”.

Primele bulevarde care vor beneficia de modul adaptiv full sunt Unirii, Independenței, București și strada Cuza Vodă, urmând ca ulterior sistemul să fie extins la nivelul întregului oraș.

Potrivit Poliției Rutiere, valorile cele mai ridicate de trafic se înregistrează dimineața și după-amiaza, pe fondul deplasărilor către locul de muncă dinspre localitățile limitrofe și al transportului școlar.

Printre zonele critice vizate de eficientizare se numără:

Intersecția Bulevardului București cu strada Ulmului (ANL Sud): Punct cunoscut în trecut pentru frecvența ridicată a accidentelor rutiere.

Intersecția Bulevardului București cu Aleea Stadionului și strada Constructorului: Zonă aglomerată frecvent de autobuzele locale, unde dirijarea manuală a poliției devine acum o amintire.

Trecerea completă la sistemul adaptiv este estimată pentru finalul acestei luni, moment în care timpii de așteptare la roșu ar trebui să scadă semnificativ în tot municipiul.