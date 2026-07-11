Schimbare pentru înmatricularea mașinilor noi în România. Registrul Auto Român a anunțat noile reguli pentru eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV), după ce Uniunea Europeană a introdus, din 5 iulie 2026, obligativitatea Certificatului de Conformitate în format electronic (eCOC-IVI 2.0). Noile prevederi vizează vehiculele noi din categoriile M, N și O, însă statele membre beneficiază de o perioadă de tranziție până la sfârșitul lunii noiembrie 2026.

Uniunea Europeană a introdus, începând cu 5 iulie 2026, utilizarea obligatorie a Certificatului de Conformitate în format electronic (eCOC-IVI), versiunea 2.0, pentru vehiculele din categoriile M, N și O care dețin un certificat de omologare de tip UE emis în baza Regulamentului 2018/858.

În acest context, Registrul Auto Român a anunțat modul în care vor fi eliberate Cărțile de Identitate ale Vehiculului (CIV) pentru autovehiculele noi.

Totuși, statele membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unei perioade de tranziție care se va încheia cel târziu la 29 noiembrie 2026. Decizia a fost adoptată în cadrul Grupului de Lucru al Comisiei Europene pentru Vehiculele cu Motor din 6 mai 2026, pentru a reduce impactul administrativ asupra procesului de înmatriculare.

Fiecare stat membru va implementa sistemul digital eCOC-IVI pe măsură ce procedurile interne vor deveni operaționale, chiar dacă acest lucru se va întâmpla înainte de termenul-limită din noiembrie.

Până atunci, certificatul în format fizic rămâne acceptat. Solicitanții pot utiliza documentul pe hârtie sau o versiune tipărită a datelor electronice, semnată și ștampilată de producător.

RAR precizează că este pregătit încă din 5 iulie să emită Cărți de Identitate ale Vehiculului pe baza noului format digital pentru producătorii, distribuitorii și importatorii care sunt deja înregistrați prin procedura națională folosită și pentru versiunile anterioare.

Condiția este ca producătorii să fi încărcat mesajele necesare în sistemul european EUCARIS, platforma securizată prin care statele membre schimbă informații privind vehiculele, permisele de conducere și siguranța rutieră.

Instituția dezvoltă în prezent o nouă procedură administrativă pentru emiterea CIV pe baza eCOC-IVI 2.0. Aceasta va deveni disponibilă din luna august 2026, atât online, cât și în toate reprezentanțele Registrului Auto Român.

Până la implementarea acesteia, persoanele care solicită eliberarea unei Cărți de Identitate a Vehiculului în regim individual trebuie să prezinte documentul COC pe suport de hârtie sau duplicatul tipărit al versiunii electronice, semnat și ștampilat.

După luna august, fișierele digitale vor putea fi utilizate pe scară largă pentru toate categoriile de solicitanți, însă documentul pe hârtie va continua să fie acceptat până în noiembrie 2026.

În paralel, Punctul Național de Acces al României (NAP) este în curs de dezvoltare și urmează să fie finalizat până în septembrie 2026. Acesta va facilita administrarea datelor prin intermediul sistemului EUCARIS. După operaționalizarea platformei, constructorii auto români și străini vor putea utiliza aplicații dedicate pentru generarea și validarea certificatelor digitale.

Până atunci, Registrul Auto Român va continua să accepte documentele pe hârtie prezentate de constructorii autohtoni care dețin omologare UE.

Instituția a anunțat că va organiza consultări cu producătorii și importatorii vizați pentru prezentarea noilor proceduri care vor fi aplicate în a doua parte a anului 2026.

Certificatul de Conformitate atestă respectarea legislației în vigoare, iar lipsa acestuia împiedică înmatricularea vehiculului.