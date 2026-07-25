Leasingul operațional începe să fie tot mai căutat de companiile mici și de persoanele fizice, pe măsură ce utilizatorii preferă flexibilitatea în locul deținerii unui autoturism. Invitată la podcastul „Picătura de Business”, realizat de Radu Preda pentru capital.ro și evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România, Simona Staicu, director general Moov Leasing, a explicat de ce acest model de finanțare câștigă teren și cum se schimbă comportamentul clienților.

Potrivit Simonei Staicu, leasingul operațional răspunde unei nevoi tot mai evidente din piață: aceea de a schimba autoturismul mai des, fără grija revânzării acestuia.

„Am constatat că leasing operațional în România nu prea se adresează clienților mai mici, clienților de retail și doar companiilor cu flote mari. Și am considerat că este un produs la care și companiile mai mici și persoanele fizice ar trebui să aibă acces datorită avantajelor pe care acesta le presupune”, a declarat directorul general Moov Leasing.

Aceasta spune că tot mai mulți clienți nu mai sunt interesați să păstreze aceeași mașină timp de mulți ani, ci preferă să o înlocuiască atunci când apar modele noi sau când nevoile familiei se schimbă.

Simona Staicu a explicat că leasingul operațional elimină o parte dintre problemele care apar la finalul unui contract de leasing financiar.

„Am observat tendința aceasta ca clienții să schimbe mai des mașinile. Pentru un client care are un contract de leasing financiar, dacă vrea să schimbe mașina este destul de dificil, trebuie să o achite, să găsească un cumpărător și abia apoi să își cumpere alta”, a afirmat aceasta.

Representanta Moov Leasing susține că produsul este atractiv și din perspectiva fiscală pentru companii, dar și pentru persoanele fizice care nu se încadrează întotdeauna în criteriile clasice de finanțare.

Unul dintre principalele avantaje prezentate este digitalizarea completă a procesului de contractare.

„Am creat o platformă digitală care le permite clienților să își emită oferta, să facem scoring-ul și, dacă sunt acceptați, să își semneze contractul într-un proces care nu durează mai mult de șapte minute”, a explicat Simona Staicu.

Reprezentanta Moov Leasing afirmă că platforma, accesibilă atât companiilor, cât și persoanelor fizice, facilitează dezvoltarea și extinderea activității în întreaga țară.

Compania analizează constant evoluția pieței, inclusiv deprecierea diferitelor modele și apariția unor noi producători.

„Facem în permanență o analiză a evoluției pieței auto și din perspectiva brandurilor noi care apar, dar și a felului în care se depreciază fiecare mașină”, a explicat Simona Staicu.

În ceea ce privește electrificarea, aceasta consideră că interesul pentru mașinile electrice și hibride a crescut din nou, pe fondul majorării costurilor cu carburanții.