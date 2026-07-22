Consiliul Local Arad a aprobat transformarea clădirii în care a funcționat prima fabrică de mașini de pe teritoriul actual al României într-un hub cultural, printr-un proiect de aproximativ 42 de milioane de lei. Imobilul istoric Casa MARTA va fi restaurat în următorii trei ani și jumătate și va găzdui un muzeu, săli pentru evenimente, ateliere și spații dedicate studenților și artiștilor.

Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat în unanimitate proiectul „Casa Marta, patrimoniu viu pentru comunitate”, precum și cheltuielile necesare implementării acestuia. Votul reprezintă ultima etapă înaintea semnării contractului prin care proiectul va primi o finanțare europeană nerambursabilă de 34 de milioane de lei.

Contractul de finanțare urmează să fie semnat în următoarele săptămâni. Diferența dintre finanțarea europeană și valoarea totală a investiției, estimată la aproximativ 42 de milioane de lei, va fi acoperită din fonduri locale. Proiectul trebuie să fie implementat într-un interval de trei ani și jumătate și prevede reabilitarea fostei clădiri administrative a fabricii, precum și amenajarea terenului din jur.

Casa MARTA se află în apropierea zonei centrale a municipiului Arad și a fost construită între anii 1900 și 1910.

Imobilul este monument istoric de categorie B și se află în perimetrul fostului producător de vagoane de marfă. Clădirea și terenul aferent au fost donate municipalității în urmă cu câțiva ani de compania Astra Rail.

După restaurare, Casa MARTA va deveni un spațiu destinat mai multor tipuri de activități culturale și educaționale. Proiectul prevede amenajarea unui muzeu, a unor săli de evenimente, a Casei de Cultură a Studenților și a unor spații pentru studiul muzical.

În clădire vor mai funcționa ateliere de restaurare și creație artistică, un punct informatic, un magazin de suveniruri, birouri administrative și o sală de dans. Finanțarea include și organizarea a trei programe în cadrul Hubului Cultural mARTA, care urmează să fie desfășurate între anii 2027 și 2029.

Demersurile pentru salvarea Casei MARTA au început în urmă cu patru ani. Primăria Arad a obținut atunci o finanțare din partea Institutului Național al Patrimoniului pentru realizarea documentației tehnico-economice necesare proiectului. Imobilul în stil Art Nouveau nu a mai fost folosit pentru activități în ultimele două decenii și se află în prezent într-o stare avansată de degradare, atât la interior, cât și la exterior.

„Degradările sunt active, de intensitate critică, ce necesită intervenția urgentă. Astfel, se impune restaurarea, consolidarea, reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric și amenajarea terenului aferent, asigurarea unor funcțiuni adecvate, cu respectarea și conservarea elementelor constructive, asigurarea unui cadru optim de desfășurare a unor activități culturale, muzeale, de menținere vie a interesului pentru istoria industrială locală și națională", informa Primăria Arad încă din 2022.

Lucrările vor urmări consolidarea și restaurarea clădirii, dar și păstrarea elementelor arhitecturale și constructive care îi conferă valoarea istorică.

Denumirea M.A.R.T.A. provine de la Magyar Automobil Részvény Társaság Arad. Compania a fost prima fabrică de automobile din Regatul Ungar și a fost înființată ca sucursală a firmei americane Westinghouse, prin intermediul filialei franceze din Le Havre.

În fabrica de la Arad erau realizate mai multe modele de autoturisme, printre care și un automobil denumit Márta. Asociația Pro Urbe Arad, implicată în protejarea patrimoniului urban, arată că fabrica exporta mașini în mai multe state europene, inclusiv în Anglia. În anul 1913, unitatea avea 280 de angajați și producea autoturisme, autobuze, camioane și motoare pentru tracțiune feroviară.

Începând din 1915, în timpul Primului Război Mondial, fabrica din Arad a produs doar motoare de avion. După destrămarea Imperiului Austro-Ungar și unirea Transilvaniei cu Regatul României, a fost înființată societatea Astra, considerată prima fabrică română de vagoane și motoare.

Noua companie a rezultat din unirea fabricii de vagoane Weitzer cu fabrica MARTA. Producția de automobile la Arad s-a încheiat în anul 1926. Utilajele au fost mutate ulterior la Brașov, unde a fost înființată Întreprinderea Aeronautică Română. Prin noul proiect, fosta clădire administrativă a fabricii urmează să fie readusă în circuitul public și folosită pentru activități culturale, muzeale și educaționale.