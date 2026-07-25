Piața auto traversează o perioadă de transformare, influențată atât de procesul de electrificare, cât și de apariția noilor producători chinezi. Invitată la podcastul „Picătura de Business”, realizat de Radu Preda pentru capital.ro și evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România, Simona Staicu, director general Moov Leasing, a vorbit despre noile provocări din acest sector, dar și despre impactul scumpirilor de la pompă.

Potrivit Simonei Staicu, interesul pentru automobilele electrice și hibride este în creștere, iar scumpirea carburanților a avut un impact semnificativ asupra deciziilor luate de români. Costurile tot mai mari ale alimentării i-au determinat pe mulți șoferi să caute alternative mai eficiente, susține Simona Staicu.

„Tendința este spre mașini electrice și mai ales hibride. Odată cu prețurile carburanților a revenit interesul pentru mașinile electrice”, a declarat aceasta.

În acord cu această strategie, compania pe care o reprezintă intenționează ca, în următorii ani, toate autoturismele folosite de angajați să fie electrice.

Directorul companiei spune că extinderea mărcilor chinezești reprezintă o oportunitate, dar și o provocare pentru firmele de leasing operațional.

„Provocarea vine din stabilirea valorii reziduale a mașinilor peste cinci ani. Neavând un istoric suficient, este destul de dificil să estimăm felul în care aceste mașini se depreciază”, a explicat Simona Staicu.

Cu toate acestea, compania nu intenționează să excludă aceste modele din ofertă, deoarece cererea este în creștere.

Compania oferă soluții de leasing și pentru automobile second-hand. În podcast, Simona Staicu a declarat că intrarea International Alexander Holding în acționariat a întărit poziția companiei și a deschis drumul unei noi etape de dezvoltare.

„Impactul a fost unul pozitiv, ne-a ajutat foarte mult în creșterea aportului la capital social și a însemnat o piatră de temelie pentru dezvoltarea ulterioară a companiei”, a afirmat ea.

Potrivit Simonei Staicu, planurile de dezvoltare includ o viitoare listare la bursă și extinderea pe piețele externe, obiective care vor fi urmărite după consolidarea afacerii din România.