Piața mașinilor second-handdin România trece printr-o schimbare importantă în prima jumătate a anului 2026. Deși autoturismele diesel rămân cele mai numeroase, ponderea lor a scăzut în cel mai rapid ritm dintre toate țările analizate de platforma Carvago. În schimb, tot mai mulți cumpărători aleg modelele hibride, în timp ce mașinile electrice continuă să aibă o prezență redusă.

În primul semestru din 2026, autoturismele diesel au reprezentat 48,9% din piața mașinilor rulate din România. Față de aceeași perioadă a anului trecut, cota lor a scăzut cu 8,1 puncte procentuale, cea mai mare diminuare dintre statele analizate.

În același timp, mașinile hibride și-au majorat semnificativ ponderea, ajungând la 14,7% din piață, după un avans de 5,7 puncte procentuale.

Autoturismele pe benzină dețin o cotă de 31,3%, în timp ce vehiculele complet electrice reprezintă doar 3,5% din totalul ofertelor.

Potrivit analizei, șoferii români preferă în prezent soluții care reduc costurile de utilizare, însă nu sunt încă pregătiți să facă pasul către propulsia exclusiv electrică.

Clasamentul mărcilor este dominat de BMW, cu o cotă de 10,9%, urmat de Volkswagen (9,6%) și Mercedes-Benz (8,5%). Dacia ocupă locul al șaselea în topul mărcilor, cu 6,5%, însă continuă să aibă cel mai popular model de pe piața second-hand.

Dacia Duster este cea mai căutată mașină rulată din România, urmată de Škoda Octavia și Volkswagen Golf.

Top 10 este completat de Dacia Logan, Renault Megane, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan și BMW X3.

Analiza arată că piața românească a mașinilor rulate este dominată de importuri. Aproximativ două treimi dintre autoturismele cu origine cunoscută provin din afara țării, Germania fiind principala sursă.

În cazul mărcilor premium, dependența de import este și mai mare. Aproximativ 79% dintre automobilele BMW și Audi sunt aduse din alte state, aproape jumătate dintre acestea venind din Germania. Pentru Mercedes-Benz, ponderea importurilor ajunge la 72%.

În schimb, Dacia rămâne marca cu cea mai mare prezență locală, 68% dintre autoturismele oferite spre vânzare având origine în România.

Preferințele cumpărătorilor continuă să favorizeze SUV-urile. Acestea reprezintă 50,3% din totalul pieței, în creștere față de anul trecut.

Sedanele dețin o cotă de 18,4%, hatchback-urile 13,1%, iar break-urile au ajuns la doar 9,3%, devenind o categorie tot mai restrânsă.

Raportul evidențiază și o schimbare importantă în profilul autoturismelor disponibile.

Prețul median al unei mașini rulate a coborât la 16.587 de euro, cu 7,7% sub nivelul din primul semestru al anului trecut, cea mai mare scădere dintre piețele analizate.

În același timp, kilometrajul median a urcat la 130.681 de kilometri, cu aproape 11.700 de kilometri mai mult decât în urmă cu un an. Vârsta mediană a autoturismelor a crescut ușor, până la 5,8 ani.

Potrivit autorilor studiului, aceste evoluții arată că românii se orientează tot mai mult către mașini mai accesibile ca preț, chiar dacă acestea au un rulaj mai ridicat.

Country Managerul Carvago România, Vlad Ion, spune că piața locală traversează cea mai rapidă schimbare din regiune în ceea ce privește tipul de motorizare.

„Piața din România se transformă mai rapid decât oricare altă țară aflată în vizorul nostru. Deși motorina își menține prima poziție, declinul său este fără precedent. Ceea ce este remarcabil este că locul eliberat nu a fost ocupat de mașinile electrice, ci de cele hibride. Șoferii caută o alternativă mai economică din punctul de vedere al costurilor de exploatare, însă nu sunt încă pregătiți pentru propulsia exclusiv electrică”, a declarat Vlad Ion.

Acesta a adăugat că reducerea prețurilor și creșterea kilometrajului mediu confirmă faptul că, în această perioadă, cumpărătorii pun pe primul loc accesibilitatea financiară.