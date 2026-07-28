Cumpărarea unei mașini în 2026 presupune o verificare fiscală suplimentară înainte de semnarea contractului. Nu doar persoana care vinde autoturismul trebuie să demonstreze că și-a achitat obligațiile către bugetul local, ci și viitorul proprietar. Noua obligație, introdusă prin OUG nr. 7/2026, se aplică atât vânzătorului, cât și cumpărătorului, iar lipsa certificatelor fiscale sau a verificării electronice poate atrage nulitatea de drept a contractului.

Capcana fiscală de la cumpărarea unei mașini. Înaintea modificării legislative, principala obligație fiscală îi revenea vânzătorului. Acesta trebuia să dovedească faptul că nu avea datorii către bugetul local și că situația fiscală a mașinii era clarificată.

În cazul formularului standard folosit pentru înstrăinarea unui autoturism, dovada era făcută frecvent prin aplicarea vizei fiscale pe contract. Din 2026, obligația îi revine și cumpărătorului. Acesta trebuie să obțină propriul certificat fiscal, emis de direcția de taxe și impozite locale de la domiciliu. Viza fiscală obținută de vânzător nu înlocuiește documentul cumpărătorului și nu dovedește că acesta din urmă și-a achitat propriile obligații locale.

Certificatul nu se referă doar la mașina care urmează să fie cumpărată. Persoana care dobândește vehiculul trebuie să aibă achitate toate obligațiile de plată înregistrate la bugetul local al localității în care își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Documentul necesar este certificatul de atestare fiscală eliberat de primărie sau de direcția locală de taxe și impozite. Nu este vorba despre certificatul fiscal emis de ANAF pentru obligațiile administrate la nivel central.

În cazul în care cumpărătorul are restanțe locale, acestea trebuie achitate pentru ca documentul să ateste îndeplinirea condiției prevăzute de lege.

OUG nr. 7/2026 prevede că actele prin care sunt înstrăinate clădiri, terenuri sau mijloace de transport, fără respectarea obligațiilor fiscale stabilite pentru vânzător și cumpărător, sunt nule de drept. Prin urmare, certificatul cumpărătorului nu este doar un document care poate fi prezentat ulterior pentru declararea mașinii. Dovada situației fiscale trebuie să existe la momentul tranzacției, fie prin prezentarea certificatului, fie printr-o verificare electronică echivalentă.

În lipsa acesteia, pot apărea probleme la înregistrarea contractului în evidențele fiscale, la transcrierea dreptului de proprietate și, în cazul unui litigiu, la stabilirea persoanei care deține legal mașina. Certificatul de atestare fiscală locală se emite în cel mult două zile lucrătoare de la solicitare și este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Documentul nu trebuie solicitat cu mult timp înainte de cumpărarea mașinii, deoarece poate expira până la momentul semnării contractului. Cererea poate fi depusă direct la direcția locală de taxe și impozite sau online, în localitățile care oferă această posibilitate.

Eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.

Legea permite ca prezentarea certificatului fiscal să fie înlocuită cu verificarea electronică a obligațiilor datorate de fiecare parte. Posibilitatea este prevăzută atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător. Vânzarea obișnuită a unui autoturism între două persoane nu impune autentificarea contractului la notar. În situația în care părțile nu au confirmarea că autoritățile implicate pot efectua verificarea electronică, soluția sigură rămâne obținerea în prealabil a certificatelor fiscale.

Persoana care înstrăinează mașina trebuie să prezinte certificatul fiscal prin care dovedește achitarea obligațiilor către bugetul local în care vehiculul este înregistrat. Pentru mașina vândută, proprietarul trebuie să achite și impozitul datorat pentru anul în care are loc tranzacția.

Astfel, dacă autoturismul este vândut în primele luni ale anului, obligația nu este limitată numai la perioada în care vehiculul a fost folosit de vechiul proprietar. O eventuală compensare a unei părți din impozit prin prețul de vânzare rămâne o înțelegere între părți.

Capcana fiscală de la cumpărarea unei mașini. Înaintea încheierii contractului, vânzătorul trebuie să își achite obligațiile locale și impozitul datorat pentru mașină în anul vânzării. Cumpărătorul trebuie, la rândul său, să își stingă toate datoriile către bugetul local de la domiciliu.

Fiecare parte trebuie să prezinte certificatul fiscal sau să se asigure că situația sa poate fi verificată electronic.Abia după îndeplinirea acestor condiții poate fi semnat contractul fără riscul încălcării noilor prevederi fiscale.

După semnarea contractului, noul proprietar trebuie să declare mașina la direcția locală de taxe și impozite și să înregistreze tranzacția în evidențele fiscale.

Ulterior, cumpărătorul trebuie să solicite transcrierea dreptului de proprietate în termenul legal de 90 de zile.

Pentru transcriere sunt necesare, în principal, contractul înregistrat fiscal, actul de identitate, certificatul anterior de înmatriculare, cartea de identitate a vehiculului, inspecția tehnică periodică valabilă, asigurarea RCA emisă pe numele noului proprietar și dovezile de plată pentru certificatul de înmatriculare și, după caz, pentru plăcuțe.