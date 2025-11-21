Mașini ca noi, dar cu probleme reale. Kilometraj modificat și daune ascunse

Mașini ca noi, probleme reale: kilometraj și daune ascunse. Un studiu recent realizat de compania de date auto carVertical arată că manipularea kilometrajului nu este doar o problemă a mașinilor vechi. Chiar și autovehiculele de cinci ani sau mai noi au kilometrajul redus artificial, iar multe ascund și accidente anterioare.

Cumpărătorii de mașini second-hand se așteaptă ca vehiculele mai noi să fie sigure și să nu necesite reparații majore în următorii ani. Totuși, analiza carVertical asupra mașinilor fabricate între 2000 și 2023 arată contrariul. De exemplu, printre modelele fabricate în 2009, 13,2% aveau kilometrajul manipulat. Chiar și modelele din 2021-2023 sunt afectate, chiar dacă procentul este mai mic (între 1,3% și 1,7%).

„Kilometrajul este înregistrat de mai multe componente ale mașinii, unele vehicule având chiar și 100 de astfel de puncte de control. De aceea, este esențial ca istoricul să fie verificat și în service-urile autorizate. Rapoartele curate merită o a doua verificare, iar deciziile nu trebuie luate pe baza emoțiilor”, explică reprezentantul carVertical, Buzelis.

Mașinile cu kilometrajul dat înapoi sunt evaluate întotdeauna la un preț mai mic decât cel cerut de vânzător. Prin urmare, cumpărătorii riscă să plătească mai mult decât ar trebui, mai ales în cazul vehiculelor scumpe.

Studiul arată reduceri medii de kilometraj de peste 70.000 km pentru mașinile de 5 ani. Modelele fabricate în 2000 aveau kilometrajul redus, în medie, cu 107.200 km, iar cele din 2023, cu aproximativ 35.200 km.

Analiza a mai arătat că mașinile produse între 2008 și 2016 au avut cele mai multe accidente: aproximativ 62-63% dintre acestea aveau înregistrări de daune. Totuși, și mașinile mai noi au fost implicate frecvent în accidente: aproape jumătate din modelele din 2021-2022 și peste 50% din cele din 2023 aveau istorii de daune.

„O bară de protecție îndoită sau zgârieturile minore nu afectează experiența de condus. În schimb, un accident grav poate pune în pericol șoferul și ceilalți participanți la trafic. Starea vehiculului trebuie evaluată cu atenție”, avertizează Buzelis.

Specialiștii recomandă verificarea istoricului mașinii și o inspecție completă la un service autorizat. Chiar și autovehiculele moderne, relativ noi, pot avea kilometrajul derulat dacă sunt folosite uneltele potrivite. Manipularea este mai frecventă la mașinile mai noi, pentru că acestea sunt mai scumpe și pot aduce profituri mai mari pentru escroci.

Analiza se bazează pe rapoarte online de istoric generate de clienții companiei din România în 2024, pentru vehicule fabricate între 2000 și 2023. CarVertical colectează date din peste 900 de registre și baze de date internaționale, oferind rapoarte complete pentru a ajuta cumpărătorii să ia decizii informate.

În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 53,9 milioane de euro și a primit certificarea ISO/IEC 27001:2017 pentru managementul securității informațiilor.