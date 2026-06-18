Parlamentul European (PE) a dat undă verde unui nou set de reguli care schimbă semnificativ modul în care sunt proiectate, utilizate și reciclate vehiculele comercializate în Uniunea Europeană. Măsurile fac parte din strategia europeană pentru economia circulară și urmăresc reducerea risipei de resurse, precum și creșterea gradului de reutilizare a materialelor provenite din industria auto.

După finalizarea procedurilor legislative și publicarea oficială a regulamentului, statele membre vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție de aproximativ doi ani pentru implementarea noilor cerințe.

Noile reguli le vor impune constructorilor auto să ia în considerare încă din faza de proiectare posibilitatea reparării, demontării și reutilizării componentelor. Obiectivul este ca piesele și materialele valoroase să poată fi recuperate mai ușor atunci când vehiculul ajunge la sfârșitul ciclului său de utilizare.

Autoritățile europene consideră că această abordare va contribui la reducerea consumului de materii prime și va limita dependența de importurile externe pentru materiale esențiale industriei auto.

Un element important al noii legislații îl reprezintă introducerea unor cote minime pentru utilizarea plasticului reciclat în producția de vehicule noi. Aceste obiective vor fi aplicate gradual, iar o parte din materialele reciclate vor trebui să provină chiar din automobile scoase din uz.

Prin această măsură, Bruxelles-ul urmărește dezvoltarea unui sistem de reciclare în circuit închis, în care materialele recuperate din vehiculele vechi să fie reintegrate în procesul de fabricație al unor modele noi.

Regulamentul întărește principiul responsabilității extinse a producătorului. Astfel, constructorii auto vor avea obligații mai clare privind colectarea, tratarea și reciclarea vehiculelor care nu mai sunt utilizate.

Potrivit noilor prevederi, companiile vor trebui să contribuie activ la gestionarea mașinilor ajunse la finalul duratei de viață, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme eficiente de preluare și valorificare a acestora.

Mai mult control asupra mașinilor scoase din uz

Uniunea Europeană încearcă să combată și fenomenul vehiculelor care dispar din evidențele oficiale prin exporturi, dezmembrări sau eliminări ilegale. În acest sens, regulamentul introduce criterii mai stricte pentru diferențierea dintre un vehicul second-hand și unul care trebuie considerat deșeu.

Autoritățile vor avea astfel instrumente suplimentare pentru a identifica și bloca transferurile ilegale ale mașinilor care nu mai îndeplinesc condițiile de siguranță pentru circulație.

O schimbare majoră vizează exporturile de vehicule uzate către state din afara Uniunii Europene. Mașinile care nu mai sunt considerate apte pentru circulație nu vor putea fi exportate sub statutul de vehicule second-hand.

Acestea vor trebui direcționate către centre autorizate de tratare și reciclare, măsură prin care Bruxelles-ul urmărește atât reducerea poluării, cât și păstrarea în economia europeană a materialelor care pot fi recuperate și reutilizate.

Noul cadru legislativ nu se limitează la autoturisme. În anii următori, prevederile vor fi aplicate și altor categorii de vehicule, inclusiv camioanelor, autobuzelor și motocicletelor.

Oficialii europeni susțin că aceste segmente conțin cantități importante de materiale reciclabile, iar gestionarea lor corespunzătoare poate reduce impactul asupra mediului.

Pentru România, unde piața mașinilor rulate continuă să domine vânzările auto, noile reguli ar putea produce schimbări importante. Centrele autorizate de reciclare și tratare a vehiculelor ar putea deveni actori tot mai relevanți, în timp ce firmele de dezmembrări vor trebui să respecte standarde mai stricte privind trasabilitatea componentelor și recuperarea materialelor.

În același timp, limitarea exportului vehiculelor nefuncționale și controalele mai riguroase asupra mașinilor scoase din uz ar putea contribui la o mai bună monitorizare a pieței auto second-hand.

Reprezentanții industriei auto atrag atenția că implementarea noilor obligații trebuie realizată într-un ritm sustenabil pentru producători.

Sectorul se confruntă deja cu provocări majore generate de electrificare, costurile de producție și concurența internațională, motiv pentru care constructorii solicită reguli care să poată fi aplicate eficient din punct de vedere tehnic și economic.