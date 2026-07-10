Mașinile rulate de pe piața auto din România continuă să fie afectate de fraudarea kilometrajului, potrivit unui studiu carVertical realizat pe rapoarte din perioada ianuarie 2024 – martie 2026. Vehiculele diesel au cea mai mare pondere a odometrelor modificate, însă mașinile hibrid ajung la o medie de 96.000 de kilometri dați înapoi, aproape egală cu cea a dieselurilor.

Fraudarea odometrelor pe piața mașinilor rulate din România nu afectează toate tipurile de vehicule în aceeași măsură. În trecut, mașinile diesel au fost cel mai des vizate, însă tendințele încep să se modifice pe măsură ce vehiculele hibride și electrice devin tot mai populare. Un studiu realizat de compania de date auto carVertical arată ce tipuri de combustibil sunt cel mai des asociate cu manipularea kilometrajului și care sunt mărcile auto expuse mai frecvent acestui risc.

Dintre toate mașinile diesel verificate de carVertical în România între ianuarie 2024 și martie 2026, aproximativ 9% au avut kilometrajul dat înapoi. Aceasta este cea mai mare pondere dintre toate tipurile de propulsie analizate. La distanță se află mașinile pe benzină, unde 5% dintre vehiculele verificate au avut odometrul modificat.

Deși persoanele care fraudează kilometrajele nu țin cont neapărat de tipul de combustibil, vehiculele diesel sunt mai expuse deoarece, în general, acumulează mai mulți kilometri. Din acest motiv, și derulările sunt mai mari.

În România, mașinile diesel verificate au avut kilometrajul redus, în medie, cu aproximativ 97.000 de kilometri. În cazul mașinilor pe benzină, media a fost de aproximativ 67.000 de kilometri.

Vehiculele hibrid apar mai rar în cazurile de fraudare de pe piața auto, doar 2% dintre cele verificate prezentând astfel de modificări. Cu toate acestea, atunci când sunt manipulate, diferențele sunt mari.

Potrivit carVertical, mașinile hibrid au avut kilometrajul redus, în medie, cu aproximativ 96.000 de kilometri. Valoarea este mult peste media mașinilor pe benzină și aproape identică cu cea a dieselurilor.

Și mașinile electrice sunt vizate de astfel de practici. Studiul arată că 2,6% dintre vehiculele electrice verificate au avut kilometrajul modificat, iar media derulării a fost de 75.000 de kilometri.

„Cererea pentru vehiculele hibride și electrice continuă să crească constant și odată cu aceasta crește și riscul de-a da peste un kilometraj dat înapoi. Chiar și mașinile relativ noi sunt afectate. Prin urmare, cumpărătorii ar trebui să evalueze cu atenție starea oricărui vehicul rulat pe care vor să-l achiziționeze. Dacă cumperi o mașină care are kilometrajul falsificat, de obicei vei plăti mai mult decât valorează și vei avea probleme mari cu planificarea reviziilor și a lucrărilor majore de întreținere”, spune Matas Buzelis, expert pe piața auto din cadrul carVertical.

Studiul a analizat separat vehiculele electrice și hibride pentru a identifica mărcile vizate cel mai frecvent de fraudarea kilometrajului în România.

În cazul mașinilor electrice, cele mai multe discrepanțe de kilometraj au fost identificate la Škoda, cu 4,7% dintre vehiculele verificate. Urmează Nissan, cu 4,4%, Ford, tot cu 4,4%, Volkswagen, cu 4%, și Audi, cu 3,5%.

În segmentul hibrid, cele mai multe cazuri au fost întâlnite la Toyota, unde 5,3% dintre mașinile verificate au prezentat kilometraj modificat. Urmează Lexus, cu 3,3%, Peugeot și Ford, fiecare cu 2,9%, și BMW, cu 1,8%.

Potrivit studiului, nu este surprinzător că mărcile cele mai afectate sunt modele populare, pentru care cererea este ridicată.

Matas Buzelis afirmă că mulți șoferi cred în continuare că odometrele mașinilor moderne nu pot fi modificate, însă datele arată contrariul.

„Mulți șoferi încă cred că odometrul vehiculelor moderne este imposibil de manipulat, dar realitatea dovedește contrariul. Kilometrajul ridicat înseamnă adesea o uzură mai mare a bateriei la vehiculele electrice, ceea ce le reduce autonomia. Drept urmare, cumpărătorii tind să evite astfel de mașini. Acest lucru creează un stimulent pentru vânzătorii necinstiți să reducă fraudulos kilometrajul ca să poată prezenta vehiculul ca fiind într-o stare mai bună decât este în realitate”, explică Buzelis.

Deși mașinile diesel și cele pe benzină sunt cele mai frecvent afectate în România, datele arată că fraudarea kilometrajului nu ocolește niciun tip de propulsie.

Manipularea odometrului rămâne o practică răspândită și este puțin probabil să dispară curând. Din acest motiv, cumpărătorii sunt sfătuiți să compare vehiculele nu doar după preț, kilometraj afișat sau tip de motorizare, ci și după istoricul complet al mașinii.

Pentru a-i ajuta pe cumpărători să identifice mai rapid riscurile, rapoartele carVertical disponibile în România includ carVertical Score. Acesta este un indicator de la 0 la 100 care rezumă istoricul unei mașini și poate fi util atunci când sunt comparate mai multe vehicule rulate.

Scorul îi ajută pe cumpărători să identifice mai repede opțiunile care par mai promițătoare și să decidă ce rapoarte merită analizate în detaliu. Totuși, carVertical Score nu înlocuiește raportul complet privind istoricul vehiculului, ci oferă o primă impresie despre cât de curat sau riscant poate fi trecutul unei mașini.

Studiul carVertical a analizat rapoartele privind istoricul vehiculelor achiziționate de clienții companiei în România, în perioada ianuarie 2024 – martie 2026. Cazurile de manipulare a kilometrajului identificate în rapoarte au fost grupate în funcție de tipul de combustibil și de marcă, transformate în procente și apoi clasificate.

carVertical este o companie care furnizează rapoarte privind istoricul vehiculelor și activează în 37 de țări, în principal în Europa, dar și în Statele Unite, Mexic și Australia. Compania colectează date din peste 1.000 de registre și baze de date din întreaga lume și oferă rapoarte care îi ajută pe clienți să ia decizii informate atunci când cumpără vehicule rulate.