Prețurile carburanților la început de weekend. Cât costă benzina și motorina

Prețurile la benzina și motorină se mențin, în general, stabile vineri, 10 iulie 2026, însă unele benzinării au operat reduceri de până la 10 bani pe litru. Cele mai mici tarife din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța rămân neschimbate, iar datele analizate de pe peco-online.ro arată doar fluctuații minore între operatori, potrivit peco-online.ro.

Cel mai mic preț pentru benzina standard în București este de 8,62 lei/litru, tarif practicat de stațiile Petrom încă din 26 iunie. Același preț este afișat și de Socar, care nu a modificat tariful față de miercuri.

Lukoil a redus ușor prețul benzinei standard la 8,62 lei/litru, de la 8,63 lei/litru, ceea ce înseamnă o ieftinire de un ban. La Rompetrol, benzina standard costă 8,64 lei/litru, preț păstrat de marți. Și MOL a redus ușor tariful, de la 8,67 lei/litru la 8,66 lei/litru.

În schimb, OMV a majorat prețul cu un ban, astfel că benzina standard se vinde vineri cu 8,68 lei/litru, față de 8,67 lei/litru în ziua precedentă. În ansamblu, benzina a rămas la același nivel, iar modificările aplicate de unele rețele sunt minore.

Dintre marile orașe, Cluj-Napoca păstrează cel mai redus preț la benzina standard, respectiv 8,59 lei/litru, tarif nemodificat din 26 iunie. În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 8,62 lei/litru, nivel care se menține tot din 26 iunie.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din București este de 9,39 lei/litru, același ca în ziua precedentă, și este practicat de Petrom. Lukoil a redus prețul motorinei la 9,39 lei/litru, după ce acesta s-a menținut la 9,49 lei/litru din ziua de duminică. Scăderea este de 10 bani pe litru.

Socar comercializează motorina standard tot cu 9,39 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. Și MOL a ieftinit carburantul, de la 9,45 lei/litru la 9,40 lei/litru, ceea ce reprezintă o reducere de 5 bani.

Rompetrol afișează un preț de 9,41 lei/litru, nemodificat față de joi.

OMV menține tariful de 9,45 lei/litru. Diferențele dintre principalele rețele s-au redus după ultimele ajustări de preț operate de unele stații.

La nivelul principalelor orașe din țară, Cluj-Napoca păstrează un preț minim de 9,39 lei/litru pentru motorina standard, tarif rămas neschimbat de sâmbătă.

Același preț minim, de 9,39 lei/litru, este afișat și în București, Timișoara, Iași și Constanța.

Datele sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și momentul actualizării tarifelor. În zilele în care operatorii modifică prețurile de mai multe ori, șoferii sunt sfătuiți să verifice costurile înainte de alimentare.

Cea mai ieftină benzină standard din România costă vineri 8,59 lei/litru și este disponibilă la o stație Partener Rompetrol din Arad, pe strada Zimbrului nr. 101B. Tariful se menține neschimbat de miercuri.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este de 8,98 lei/litru și poate fi găsit la o stație Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, pe strada Principală (DN7), nr. 172. Prețul este nemodificat de marți.

Potrivit datelor publicate de Eurostat, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost cu 20,7% mai mari în Uniunea Europeană în luna mai 2026 față de aceeași perioadă din 2025.

Statisticile arată că România este singurul stat membru în care motorina s-a scumpit în luna mai comparativ cu aprilie.

Totodată, Eurostat a anunțat recent că prețurile carburanților au înregistrat o creștere importantă în martie 2026 față de martie 2025, iar România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană la ritmul acestor scumpiri.