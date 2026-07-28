Prețurile carburanților continuă să urce, iar în unele stații din București motorina standard a depășit deja pragul psihologic de 10 lei pe litru. În același timp, Senatul a aprobat un proiect care introduce măsuri speciale pentru piața petrolului și a produselor petroliere, în contextul riscurilor legate de aprovizionare.

Între timp, specialiștii avertizează că, deși România are vulnerabilități pe termen mediu, cel mai mare pericol imediat nu este lipsa motorinei, ci cumpărăturile generate de panică.

Potrivit prețurilor afișate marți, 28 iulie, în București, motorina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 9,92 și 10,18 lei pe litru, în timp ce benzina costă între 9,06 și 9,24 lei pe litru.

Motorina premium se apropie, la rândul ei, de pragul de 11 lei pe litru, fiind comercializată cu prețuri între 10,34 și 10,98 lei pe litru.

Scumpirile sunt vizibile și în comparație cu luna trecută. Prețul mediu al motorinei a crescut cu aproximativ 8%, ceea ce înseamnă că un șofer plătește cu circa 37 de lei mai mult pentru un plin de 50 de litri.

În cazul benzinei, majorarea este de aproximativ 5%, iar un plin costă cu aproape 21,5 lei mai mult decât în urmă cu o lună.

Pe fondul acestor evoluții, Senatul a adoptat proiectul privind redeclararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Documentul merge acum la Camera Deputaților, care va avea votul final.

Proiectul prevede mai multe măsuri care pot fi aplicate în cazul unei crize pe piața carburanților, printre care:

-posibilitatea limitării exporturilor de motorină; -plafonarea adaosului comercial; -reducerea conținutului de biocarburant; -introducerea unei accize dinamice la motorină; -reinstituirea unei contribuții temporare de solidaritate.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a explicat că România are într-adevăr probleme de securitate energetică pe termen mediu, însă nu există date care să susțină scenariul potrivit căruia țara ar rămâne fără motorină în următoarele două săptămâni.

„În ultimele zile, în spațiul public s-a răspândit informația că România ar putea rămâne fără carburanți, iar prețul motorinei ar urma să ajungă la 11 lei/litru. Datele disponibile nu susțin existența unei penurii fizice naționale în perioada următoare și nici a unei evoluții atât de rapide a prețului”, a declarat specialistul.

Potrivit acestuia, principalul risc este reacția consumatorilor.

Dumitru Chisăliță a averizat că, dacă foarte mulți șoferi vor merge simultan să alimenteze de teamă că motorina se va scumpi sau va dispărea, unele benzinării pot rămâne temporar fără combustibil.

În opinia sa, aceasta nu ar însemna că România a rămas fără motorină, ci că sistemul logistic nu poate reaproviziona instantaneu toate stațiile de alimentare.

Datele analizate de Asociația Energia Inteligentă arată că fluxurile zilnice de aprovizionare sunt, în prezent, mai mari decât consumul intern, ceea ce oferă spațiu pentru adaptarea pieței înainte de apariția unei penurii la nivel național.

Chisăliță a atras atenția că autoritățile trebuie să comunice transparent situația stocurilor și a importurilor și să evite mesajele alarmiste care ar putea declanșa exact comportamentul pe care încearcă să îl prevină. În opinia sa, o eventuală panică poate produce lipsuri temporare în anumite stații și diferențe mari de preț între benzinării, fără ca România să se confrunte cu o criză generalizată a carburanților.