Comisiile parlamentare din Senat au adoptat un raport favorabil pentru un proiect de lege care vizează instituirea stării de criză pe piața carburanților și scăderea progresivă a accizei la motorină. Inițiativa aparține deputatului PSD Bogdan Ivan și își propune să atenueze efectele fluctuațiilor de pe piețele internaționale asupra consumatorilor români.

Noul mecanism propus va fi valabil pentru o perioadă inițială de trei luni, cu posibilitatea de prelungire succesivă, în funcție de evoluția contextului internațional. Scăderea accizei va fi direct legată de cotațiile petrolului brut și ale motorinei.

„Tocmai a trecut de comisiile parlamentare din Senat readoptarea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, cu o majoritate covârşitoare de voturi, prin care vom merge pe un mecanism nou, care va fi valabil timp de trei luni de zile şi care poate să fie prelungit cu încă trei luni zile, de câte ori este cazul, dată fiind situaţia internaţională.

Am căzut de acord asupra unui mecanism prin care vom scădea progresiv acciza la carburanţi, cuprinsă între 5% şi 25%, în funcţie de modul în care va creşte preţul cotaţiilor internaţionale atât la petrolul brut, cât şi la tona de motorină. Acest cuantum poate să aibă, de exemplu, în acest moment va avea un impact de 34 de bani la cotaţiile actuale şi poate să crească până la 64 de bani, respectiv 84 de bani dacă va avea o creştere cu peste 20% a preţului raportat la perioada anterioară începerii conflictului militar în Orientul Mijlociu”, a declarat Ivan la Parlament.

Pe lângă reducerea accizei, pachetul de măsuri include reglementări severe privind comercializarea produselor petroliere. Este vorba despre limitarea exporturilor de motorină către țările vecine și plafonarea adaosului comercial aplicat de operatorii din piață, luând în calcul o ajustare legată de rata inflației, de aproximativ 10%.

Deputatul a subliniat că aplicarea acestor măsuri trebuie să fie completată de acțiunile executive ale Guvernului și ale Ministerului Energiei pentru securizarea aprovizionării cu materie primă.

„Sper ca până la finalul acestei sesiuni parlamentare extraordinare să avem instituită starea de criză în domeniul carburanţilor, care ar duce la o stabilizare a pieţei şi la o reducere a preţului final. Evident, acest lucru nu vine ca să suplinească rolul Guvernului şi al ministrului interimar al Energiei şi al primului ministru, care trebuie să asigure rute comerciale diferite pentru România, în contextul în care, din data de 19 iulie, cel mai important furnizor pentru ţara noastră de petrol brut, şi anume KazMunaiGaz, prin compania Rompetrol, în care statul român este acţionar împreună cu această companie din Kazahstan, a anunţat sistarea livrării de petrol brut către terminalul Novorossiysk din Marea Neagră, automat către România, lucru care va pune într-o dificultate alimentarea cu petrol brut şi cu produse petroliere a pieţei din ţara noastră.

Este datoria actualului ministru interimar al energiei să se asigure prin contracte bilaterale cu aceste state că va face rost de suficient produs în piaţă pentru ca România să nu intre în situaţia de penurie", a explicat Ivan.

Fostul ministru a făcut clarificări și în privința rezervelor strategice de petrol ale țării, menționând că acestea pot acoperi necesarul pentru o perioadă determinată.

Potrivit fostului ministru al energiei, „vorbim de aproximativ două luni de zile în care se pot folosi aceste produse petroliere”. „Dar, cât timp am fost ministru, n-am ajuns în situaţia în care să apelăm la aceste rezerve strategice, care, în momentul de faţă, aproximativ jumătate dintre ele sunt pe teritoriul România, iar jumătate sunt în alte state din raţiuni de securitate pe care le avem la nivel naţional astăzi", a precizat el.

În privința efectului direct pe care cetățenii îl vor simți la stațiile de alimentare, estimările indică o reducere vizibilă a costurilor.

Întrebat cât ar putea scădea preţul la pompă, Bogdan Ivan a răspuns: „În estimarea mea, în condiţiile în care vorbim despre o perioadă în care preţul a tot crescut în ultimul timp, referitor la cât este astăzi cuantumul, ar trebui să vedem cu toţii o scădere de ce puţin 50-60 de bani la litrul de motorină standard, în condiţiile în care nu va exista o altă creştere pe cotaţiile internaţionale, care să fie absorbită automat de acest mecanism”.

Schimbarea rutelor de livrare folosite de principalii furnizori ar putea aduce costuri logistice suplimentare, dar securitatea alimentării rămâne prioritară.

„Nu pot să confirm aceste date (n.r. - despre penurie). Sunt date publice pe care le-am discutat cu operatorii din industrie, pe care le vedem cu toţii, şi anume faptul că în momentul de faţă există o modificarea a planului de livrări din partea KazMunaiGaz şi a Kazahstanului la terminalul anului Novorossiysk, de unde noi ne aprovizionăm.

Este evident că pentru a suplini această rută comercială extrem de importantă, în condiţiile în care astăzi Rompetrol rafinează 46% din totalul produselor petroliere din ţara noastră, ei au nevoie de o altă rută comercială. Cei de acolo m-au asigurat informal că au reuşit să găsească o altă ruta comercială, dar care costă mai mult, durează mai mult. Aşa că este atributul direct al Ministerului Energiei să se asigure că este produs în piaţă", a mai adăugat parlamentarul.

Proiectul de lege a primit raport favorabil de la Comisia pentru buget a Senatului în cadrul sesiunii extraordinare și intră pe ordinea de zi a plenului. Propunerea inițială includea și o reducere a cotei de TVA de la 21% la 19% pentru sectorul carburanților, însă senatorii au decis eliminarea acestei prevederi în timpul dezbaterilor din comisie. Cadrul general urmează să fie actualizat ulterior prin hotărâri de guvern.