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Italia pregătește noi măsuri împotriva scumpirii carburanților. Dieselul, în centrul intervenției

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Italia pregătește noi măsuri împotriva scumpirii carburanților. Dieselul, în centrul intervențieiGeorgia Meloni. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Guvernul Italiei urmează să aprobe luni un nou pachet de măsuri pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți, în contextul în care benzina și motorina s-au scumpit semnificativ după expirarea reducerii temporare a accizelor, potrivit publicației ANSA.

Executivul condus de Giorgia Meloni încearcă astfel să atenueze impactul asupra populației și companiilor, fără a compromite obiectivele de reducere a deficitului bugetar convenite cu Uniunea Europeană.

Potrivit unor oficiali guvernamentali, cabinetul se reunește luni după-amiază pentru a analiza un set de măsuri care vizează în special prețul motorinei, iar un al doilea pachet este așteptat pe 4 august.

Motorina, principala preocupare a autorităților

Italia a introdus în luna martie o reducere temporară a accizelor pentru benzină și motorină, ca răspuns la șocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu. Măsura a fost prelungită de mai multe ori, însă a expirat pe 3 iulie, după ce a costat bugetul de stat aproape 2 miliarde de euro.

După eliminarea facilității fiscale, prețurile la pompă au crescut constant. Conform Ministerului Industriei din Italia, prețul mediu al benzinei la stațiile self-service a ajuns la 1,982 euro pe litru, față de 1,803 euro pe 3 iulie.

În cazul motorinei, media a urcat la 2,185 euro pe litru, comparativ cu 1,882 euro anterior. În unele zone și pe autostrăzi, prețul benzinei a depășit chiar pragul de 2,60 euro pe litru.

Presiune asupra bugetului și critici din partea instituțiilor europene

Creșterea costurilor cu energia reprezintă o provocare majoră pentru guvernul italian, care încearcă să protejeze puterea de cumpărare a populației și competitivitatea industriilor mari consumatoare de energie, menținând în același timp disciplina fiscală cerută de Uniunea Europeană.

pompa combustibil, benzină, motorină

Sursă foto: Pixabay

Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional au criticat anterior reducerea generalizată a accizelor, apreciind că sprijinul ar trebui direcționat mai ales către gospodăriile vulnerabile, în loc să fie aplicat tuturor consumatorilor.

Un nou mecanism este analizat pentru luna august

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, măsurile discutate luni ar urma să reprezinte o soluție temporară, concentrată în special asupra motorinei.

Ulterior, guvernul intenționează să analizeze introducerea unui mecanism de „acciză mobilă”, care ar permite ajustarea taxelor în funcție de evoluția prețului petrolului și de veniturile suplimentare încasate din TVA.

Decizia ar putea fi luată în ședința guvernului programată pentru 4 august.

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