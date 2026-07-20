Pentru susţinătorii săi, Andy Burnham este politicianul care a adus investiţii în nordul Angliei, în timp ce pentru critici e campionul unor politici radicale de stânga bazate pe creşterea cheltuielilor publice, extinderea intervenţiei statului şi proiecte costisitoare ale căror rezultate nu justifică întotdeauna factura plătită de contribuabili.

Andy Burnham a ajuns una dintre cele mai cunoscute figuri ale Partidului Laburist britanic şi unul dintre politicienii care au reuşit să transforme politica regională într-o platformă pentru ambiţii naţionale, potrivit AFP. Fost ministru în guvernele laburiste de la Londra şi actual primar al Greater Manchester, Burnham şi-a construit imaginea unui politician apropiat de oamenii din nordul Angliei, dar şi a unui critic constant al centralizării puterii la Westminster.

Născut în 1970, Burnham a intrat în Parlamentul britanic în 2001 şi a ocupat mai multe funcţii ministeriale, inclusiv pe cea de ministru al Sănătăţii. A candidat de două ori pentru conducerea Partidului Laburist, fără succes. În loc să dispară din prim-plan, şi-a relansat cariera în politica locală, devenind primar al Greater Manchester în 2017 şi câştigând ulterior noi mandate.

Dar Burnham nu este deloc un outsider al sistemului pe care pretinde că îl critică. După o scurtă perioadă în jurnalism, şi-a construit cariera în interiorul aparatului politic britanic: cercetător parlamentar, consilier guvernamental, deputat, ministru şi, ulterior, primar. Această traiectorie spune multe despre un politician care vorbeşte despre oameni obişnuiţi şi despre puterea elitelor, dar care a petrecut cea mai mare parte a vieţii profesionale în instituţiile statului.

Succesul său politic se bazează în mare măsură pe un mesaj regional puternic. Burnham critică modelul britanic dominat de Londra şi susţine transferul de putere şi resurse către regiuni. Pentru susţinători, este un reprezentant al nordului ignorat prea mult timp de elitele politice şi economice. Pentru critici, însă, el este un politician care şi-a transformat conflictul cu guvernul central într-un instrument de consolidare a propriei popularităţi.

În timpul pandemiei de COVID-19, Burnham a devenit una dintre cele mai vizibile voci ale opoziţiei regionale faţă de deciziile guvernului de la Londra. Confruntările privind restricţiile şi sprijinul financiar pentru Greater Manchester i-au consolidat imaginea de politician combativ şi i-au adus notorietate naţională.

Agenda sa de guvernare este centrată pe creșterea cheltuielilor publice pentru „investiţii publice”, „extinderea transportului public”, „politici sociale” şi „tranziţie verde”.

Aceste programe publice de amploare pot deveni extrem de scumpe, în timp ce rezultatele concrete pentru contribuabili sunt mai greu de constatat.

Aceeaşi critică se aplică şi politicilor de tranziţie energetică şi climatică. Obiectivele verzi riscă să fie finanţate prin taxe, subvenţii şi cheltuieli publice care pun presiune asupra bugetelor gospodăriilor şi companiilor.

Burnham rămâne, astfel, un politician polarizant: pentru unii, simbolul unei regiuni care cere mai multă putere şi investiţii; pentru alţii, un exponent al unei politici bazate pe cheltuieli publice ridicate şi pe promisiunea că statul poate rezolva probleme pe care nu a reuşit să le rezolve eficient până acum.