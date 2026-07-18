Andy Burnham a anunțat că își va prezenta echipa guvernamentală abia luni, în ziua în care va prelua oficial funcția de prim-ministru al Marii Britanii, afirmând că o desemnare anticipată a miniștrilor ar crea „haos” înainte de instalarea noului executiv, potrivit BBC

Noul lider al Partidului Laburist îl va succeda pe Sir Keir Starmer după audiența oficială cu regele Charles al III-lea. Înainte de preluarea mandatului, Burnham spune că încă finalizează componența cabinetului, în contextul speculațiilor intense privind viitorul ministru de Finanțe și celelalte portofolii-cheie.

Întrebat de ce nu și-a prezentat deja echipa de guvernare, Andy Burnham a explicat că nu consideră oportună o reorganizare înainte de preluarea oficială a funcției.

„Ar fi oarecum prematur și, cred eu, ar crea un haos total dacă ai începe o jumătate de remaniere înainte de a fi efectiv în funcție”, a declarat liderul laburist.

El a precizat că deciziile sunt aproape finalizate și că numele miniștrilor vor fi făcute publice luni, imediat după instalarea la Downing Street.

Presa britanică speculează că printre candidații pentru conducerea Trezoreriei se numără Ed Miliband și Shabana Mahmood, care ar putea prelua funcția ocupată până acum de Rachel Reeves. Până în acest moment însă, nicio numire nu a fost confirmată oficial.

În primul său discurs în calitate de lider al Partidului Laburist, susținut la sediul TUC din Londra, Burnham a prezentat principalele direcții ale viitorului executiv. El a promis o descentralizare amplă a puterii de la Westminster către autoritățile regionale și a afirmat că noul cabinet va reflecta diversitatea partidului și a comunităților din Regatul Unit.

Una dintre cele mai importante promisiuni este reforma sistemului de asistență socială din Anglia, pe care Burnham îl consideră profund afectat de probleme structurale.

„Tatăl meu suferă de Alzheimer și vezi prin ce trece personalul din acest sistem. Nu este vina lor. Sistemul este defect”, a declarat el jurnaliștilor.

Liderul laburist a spus că este dispus să investească un capital politic considerabil pentru modernizarea unui domeniu pe care, în opinia sa, guvernele succesive l-au amânat prea mult timp. Reforma ar urma să se aplice doar Angliei, deoarece serviciile sociale sunt administrate separat în celelalte națiuni ale Regatului Unit.

Burnham a declarat că intenționează să redea încrederea comunităților muncitorești și să accelereze transferul de competențe către administrațiile locale, un proiect pe care l-a susținut și în perioada în care a fost primar al Greater Manchester.

Totodată, el a afirmat că dorește să pună capăt disputelor interne din Partidul Laburist și să construiască o echipă unită, argumentând că formațiunea nu poate face față ascensiunii

Reform UK dacă este afectată de conflicte interne. Viitorul premier a promis o guvernare orientată spre rezolvarea problemelor și nu spre confruntări politice.

Liderul Reform UK, Nigel Farage, a susținut că Burnham nu are un mandat direct din partea alegătorilor și a cerut organizarea imediată a unor alegeri generale.

În schimb, liderul liberal-democraților, Sir Ed Davey, a salutat apelul la o politică mai colaborativă și a transmis că este dispus să coopereze pe teme precum reforma serviciilor sociale, susținerea NHS și sprijinirea îngrijitorilor de familie.

La rândul său, președintele Partidului Conservator, Kevin Hollinrake, a cerut convocarea Parlamentului pentru ca viitorul premier să își prezinte planul de guvernare și să răspundă întrebărilor deputaților.

Andy Burnham va deveni oficial prim-ministru al Marii Britanii luni, după întâlnirea cu regele Charles al III-lea. Abia după această ceremonie constituțională va fi anunțată noua echipă guvernamentală, iar primele măsuri ale executivului sunt așteptate în zilele următoare.

Printre prioritățile declarate se află reforma serviciilor sociale, descentralizarea administrației și relansarea încrederii în guvernarea laburistă.