Parlamentul britanic este așteptat să aprobe marți un proiect legislativ care introduce o obligație legală de transparență pentru funcționarii din instituțiile publice, în încercarea de a împiedica ascunderea greșelilor instituționale după producerea unor tragedii. Inițiativa vine la 37 de ani de la dezastrul de pe stadionul Hillsborough, cea mai gravă tragedie sportivă din istoria Regatului Unit, relatează AP.

Cunoscut sub numele de Legea Hillsborough, proiectul privind responsabilitatea în funcția publică obligă autoritățile să prezinte adevărul în cazul unor dezastre publice, chiar dacă informațiile afectează imaginea instituțiilor implicate. Măsura este rezultatul unei campanii de zeci de ani purtate de familiile victimelor tragediei din 1989.

Textul legislativ prevede introducerea unei obligații de sinceritate pentru funcționarii publici, care vor fi nevoiți să coopereze deschis în cadrul anchetelor privind tragediile și să nu ascundă erori sau abateri.

Inițial, proiectul a fost întârziat din cauza disputelor privind aplicarea sa serviciilor secrete britanice. În urma negocierilor și a presiunilor venite din partea familiilor victimelor, guvernul a acceptat includerea acestora în lege, însă informațiile sensibile vor putea fi divulgate printr-un „proces securizat”, atunci când este invocată securitatea națională.

După aprobarea în Camera Comunelor, legea va merge la Camera Lorzilor pentru adoptarea finală.

Premierul Keir Starmer, care a promis adoptarea acestei legi în campania electorală din 2024, urmează să deschidă dezbaterea asupra proiectului în Camera Comunelor. Potrivit AP, acesta va fi unul dintre ultimele sale demersuri în calitate de prim-ministru.

Succesorul său, Andy Burnham, un susținător de lungă durată al familiilor victimelor, a salutat momentul.

„Datorăm acest moment familiilor din Hillsborough”, a transmis Burnham.

„Timp de 37 de ani, au refuzat să accepte o minciună. Au rămas fermi atunci când instituții puternice s-au încrucișat împotriva lor”, a adăugat acesta.

„Au dat dovadă de un curaj extraordinar și, pentru că nu au renunțat niciodată, vor lăsa o moștenire care se extinde mult dincolo de Hillsborough. Ei contribuie la remodelarea relației dintre public și stat pentru generațiile viitoare”, a mai declarat viitorul prim-ministru.

Pe 15 aprilie 1989, stadionul Hillsborough din Sheffield, cu o capacitate de 54.000 de locuri, găzduia meciul dintre Liverpool și Nottingham Forest. În timpul accesului spectatorilor, peste 2.000 de suporteri ai lui Liverpool au fost direcționați într-o zonă deja supraaglomerată, destinată exclusiv locurilor în picioare.

În busculada care a urmat, 97 de suporteri și-au pierdut viața, fiind zdrobiți de gardurile metalice sau călcați în picioare, în timp ce mulți au murit prin asfixiere.

Ani la rând, poliția a susținut că responsabilitatea aparține fanilor, pe care i-a descris drept beți, violenți și fără bilete. Această versiune a fost însă demontată după o amplă investigație independentă finalizată în 2012, care a scos la iveală documente anterior secrete și a demonstrat că autoritățile au încercat să își ascundă propriile greșeli.

În 2016, un nou juriu a stabilit că victimele și-au pierdut viața din cauza eșecurilor poliției, serviciului de ambulanță și clubului Sheffield Wednesday, administratorul stadionului, concluzionând totodată că suporterii nu au avut nicio contribuție la producerea tragediei.

Guvernul britanic și-a cerut oficial scuze în 2023 pentru modul în care au fost tratate familiile victimelor și pentru întârzierea răspunsului instituțional la concluziile anchetei. Noua lege urmărește să prevină repetarea unor astfel de situații și să oblige autoritățile să acționeze cu transparență în fața publicului.

Moartea lui Henry Nowak, studentul de 18 ani din Southampton care a fost încătușat de polițiști după ce fusese înjunghiat, continuă să provoace controverse în Marea Britanie. Tânărul a murit în decembrie 2025, iar imaginile surprinse de camerele corporale ale agenților, făcute publice după condamnarea atacatorului, au stârnit un val de indignare.

În înregistrări, Henry le spune în repetate rânduri polițiștilor că a fost înjunghiat și că nu mai poate respira, însă este încătușat după ce agresorul, Vickrum Digwa, un bărbat de religie sikh, îi acuzase în mod fals pe victimă și pe prietenii acesteia de comportament rasist. Ulterior, instanța a respins complet această versiune și l-a condamnat pe Digwa la închisoare pe viață, cu executarea a cel puțin 21 de ani.

Cazul a declanșat o anchetă privind modul în care au intervenit polițiștii, iar autoritățile britanice sunt acuzate că au tratat victima ca pe un suspect, ignorând gravitatea rănilor sale. Familia lui Henry a descris comportamentul agenților drept „inuman și degradant”, însă a cerut ca tragedia să nu fie folosită pentru alimentarea urii sau a tensiunilor rasiale.