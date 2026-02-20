Miniștrii, pedepsiți penal dacă induc în eroare a publicul

Un element esențial al proiectului legislativ cunoscut sub numele de Hillsborough Law atrage atenția în Marea Britanie, după ce activiști pentru democrație au semnalat introducerea unei infracțiuni distincte de „inducere în eroare a publicului”, potrivit Sky News.

Măsura ar urma să transforme în faptă penală situațiile în care miniștri de rang înalt și oficiali publici „induc intenționat în eroare publicul” într-un mod considerat „grav impropriu”.

Propunerea prevede pedepse de până la doi ani de închisoare, însă parlamentarii fără funcții executive (backbench MPs) și membrii Camerei Lorzilor rămân, în forma actuală, exceptați.

Noua prevedere vizează șefii departamentelor guvernamentale, funcționarii publici și alți oficiali, inclusiv personal din poliție și sistemul național de sănătate (NHS).

Conform proiectului, răspunderea penală intervine dacă aceștia induc în eroare publicul în mod intenționat, iar fapta este calificată drept „seriously improper”. Infracțiunea nu se limitează la declarații făcute în cadrul anchetelor sau investigațiilor publice.

Peste 30 de parlamentari laburiști susțin un amendament propus de Luke Myer care ar extinde domeniul de aplicare la toți membrii ambelor camere ale Parlamentului.

Neil Duncan-Jordan a declarat pentru Sky News:

„Deputații nu ar trebui să fie mai presus de lege. Politicienii au o poziție atât de scăzută în rândul publicului și asta trebuie să se schimbe.”

Surse din Partidul Laburist au descris inițiativa ca fiind „curcani care votează de Crăciun”, sugerând că unii parlamentari sunt reticenți în a extinde răspunderea.

Independenta Rosie Duffield, fostă deputată laburistă, a declarat că susținerea amendamentului ar trebui să fie o „evidențialitate”.

Ea a menționat nivelurile scăzute de încredere publică și a spus că noua infracțiune ar putea împiedica miniștrii să „mintă sau să ascundă informații” despre legăturile lor cu persoane sau companii.

Dezbaterea are loc pe fondul reluării traseului parlamentar al proiectului, oficial intitulat Public Office Accountability Bill. Parcursul său a fost amânat luna trecută în urma unor divergențe între guvern și familiile victimelor Hillsborough privind aplicarea legii asupra serviciilor de securitate.

Legea este rezultatul unei campanii de durată a familiilor afectate de dezastrul de pe stadionul Hillsborough din 1989, soldat cu 97 de victime, eveniment urmat de controverse privind modul în care au fost prezentate public concluziile oficiale.

Activistul Marcus Ball a calificat prevederea drept „istorică”, apreciind că ar „criminaliza minciuna în politică” pentru prima dată.

Totodată, acesta a considerat „complet ilogic” faptul că excepția actuală nu include parlamentarii fără funcții executive sau membrii Camerei Lorzilor.

Guvernul argumentează că parlamentarii și lorzii sunt exceptați deoarece „nu iau decizii în numele statului”. De asemenea, executivul a introdus o clauză care impune demonstrarea existenței unui prejudiciu sau a riscului de prejudiciu pentru formularea acuzațiilor.

Unii parlamentari consideră că această condiție ar putea limita eficiența noii infracțiuni. Conservatorul Mike Wood a avertizat în Camera Comunelor că prevederea ar putea expune miniștrii la „legislare motivată politic”, subliniind că dezacordurile „trebuie să fie o chestiune de urne mai degrabă decât de sala de judecată”.