Trump contestă acordul britanic cu privire la baza Diego Garcia. Miza strategică din Oceanul Indian

Acordul semnat în 2025 între Regatul Unit și Mauritius privind transferul suveranității asupra Arhipelagului Chagos continuă să sporească tensiunile pe scena internațională, generând reacții politice și critici venite din partea unor personalități de top, proteste ale comunității chagossiene și dezbateri juridice privind drepturile teritoriale.

În centrul controverselor se află baza militară strategică de pe insula Diego Garcia, vitală pentru operațiunile militare ale Statelor Unite și Marii Britanii în Oceanul Indian.

Evenimentele recente au generat reacții diverse din partea Washingtonului, Londrei, opoziției politice britanice și activiștilor chagossieni, pe fondul schimbărilor de poziție și a disputelor legate de securitate și suveranitate teritorială.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat acordul internațional prin care Regatul Unit urmează să cedeze suveranitatea Arhipelagului Chagos către Mauritius, menținând în același timp un aranjament prin care Diego Garcia este închiriat pentru 99 de ani.

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a afirmat „Nu dărui Diego Garcia!” și a avertizat că închirierea bazei reprezintă o greșeală strategică gravă pentru Marea Britanie.

În aceeași postare, el a scris că:

„Prim-ministrul Starmer nu ar trebui să piardă controlul, sub niciun motiv, asupra lui Diego Garcia, prin încheierea unui contract de închiriere fragil, în cel mai bun caz, pe 100 de ani... Acest teren nu ar trebui luat de la Regatul Unit [...] va fi o pacoste pentru marele nostru aliat.”

Trump a accentuat importanța strategică a bazei în contextul tensiunilor internaționale, inclusiv al negocierilor privind programul nuclear iranian, susținând că instituția ar putea fi folosită „pentru a eradica un potențial atac al unui regim extrem de instabil și periculos” dacă negocierile cu Iranul eșuează.

Comentariile sale marchează o poziție critică puternică, în contrast cu sprijinul oficial anterior oferit de administrația americană pentru acordul britanic-mauritian.

Guvernul Regatului Unit a respins criticile lui Donald Trump, calificând acordul privind Insulele Chagos drept esențial pentru securitatea Marii Britanii și a țărilor aliate.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului britanic de externe, „Acordul la care am ajuns este singura modalitate de a garanta viitorul pe termen lung al acestei baze militare vitale.”

Această poziție oficială reflectă argumentele Londrei că acordul va securiza viitorul bazei de la Diego Garcia printr-un aranjament legal și stabil, în contextul unor decizii judiciare internaționale care amenințau anterior posibilitatea menținerii bazei în cadrul legislației britanice.

În mod aparent contradictoriu cu criticile lui Trump, Departamentul de Stat al SUA a publicat o declarație oficială în care susține decizia Regatului Unit de a proceda cu acordul dintre Marea Britanie și Mauritius în ceea ce privește Arhipelagul Chagos.

În comunicat se spune că „Statele Unite susțin decizia Regatului Unit de a continua acordul său cu Mauritius privind arhipelagul Chagos.”

Această declarație oficială a fost urmată de anunțuri privind discuții diplomatice programate între SUA și Mauritius, menite să clarifice detalii legate de viitorul bazei Diego Garcia și de cooperarea în domeniul securității regionale.

Arhipelagul Chagos a fost administrat de Marea Britanie de la mijlocul secolului XX și a fost separat de Mauritius în 1965, înainte ca acesta să își obțină independența, ceea ce a generat critici privind legalitatea separării teritoriale.

În 2024, guvernele de la Londra și Port Louis au convenit să înceapă negocieri pentru rezolvarea disputelor privind suveranitatea, ținând cont de hotărârile internaționale privind dreptul de autodeterminare al popoarelor colonizate.

Acordul din 22 mai 2025 stabilește că suveranitatea asupra arhipelagului va fi transferată către Mauritius, dar insula Diego Garcia va rămâne sub administrația britanică printr-un contract de închiriere pe 99 de ani.

Acest aranjament a fost conceput pentru a rezolva disputa juridică și pentru a asigura continuitatea operațiunilor militare ale aliaților occidentali într-o regiune strategică.

Pe de altă parte, protestele recente ale comunității chagossiene au reaprins disputa privind drepturile istorice și suveranitatea efectivă a locuitorilor originari ai insulelor.

În februarie 2026, patru chagossieni, printre care și politicianul Misley Mandarin, considerat „prim-ministru” al guvernului chagossian în exil, au aterizat pe atolul Île du Coin pentru a protesta în fața planurilor de cedare către Mauritius.

Autoritățile britanice au emis ordine de evacuare, avertizând că încălcarea lor poate atrage pedepse de până la trei ani de închisoare sau amenzi. Reform UK și alte grupuri politice au oferit sprijin legal protestatarilor, argumentând că revenirea acolo reprezintă „dreptul chagossienilor de a se întoarce pe pământul lor natal”.

Protestele au reaprins și disputele privind expulzarea forțată a populației chagossiene între 1967 și 1973 pentru a face loc bazei militare – un episod istoric intens discutat de organizații pentru drepturile omului.

Organizații internaționale, inclusiv Comitetul pentru Dezvoltare al ONU, au exprimat îngrijorări privind procesul de ratificare a acordului și drepturile chagossienilor.

În decembrie 2025, un organism ONU a cerut Regatului Unit și Mauritius să nu ratifice acordul, argumentând că transferul de suveranitate ar putea perpetua încălcarea drepturilor comunității chagossiene și ar împiedica reîntoarcerea acestora pe teritoriile lor.

Insula Diego Garcia găzduiește o bază militară comună a Marii Britanii și Statelor Unite, considerată crucială pentru proiecția militară în regiunea Indo-Pacific, dar și pentru securitatea globală.

Instalarea permite desfășurarea de operațiuni logistice, sprijin aerian și naval, fiind un punct de ancorare al alianței occidentale în regiune.

Pe măsură ce negocierile între SUA și Mauritius sunt planificate și reacțiile diplomatice continuă să evolueze, rămâne incert cum se vor desfășura relațiile dintre Regatul Unit, SUA și alte puteri mondiale implicate.

Criticile lui Trump, combinația de opinii politice interne britanice și protestele chagossienilor sugerează că disputa privind suveranitatea și securitatea în Oceanul Indian este departe de a fi încheiată.