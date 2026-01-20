Donald Trump, despre decizia Regatului Unit de a ceda Insulele Chagos: O mare prostie

Preşedintele american Donald Trump a criticat marţi decizia Regatului Unit de a restitui Insulele Chagos statului Mauritius, calificând-o drept „o mare stupiditate”, potrivit agenţiei AFP.

Donald Trump a declarat pe reţeaua sa, Truth Social, că decizia Regatului Unit de a restitui Insulele Chagos statului Mauritius reprezintă „o mare stupiditate”, susţinând că este vorba despre abandonarea unui teritoriu „extrem de important”. El a afirmat că acest gest se adaugă motivelor de securitate naţională pentru care Groenlanda ar trebui ocupată de Statele Unite.

Preşedintele american a mai scris că Regatul Unit, pe care l-a descris ironic drept un aliat NATO „strălucit”, intenţionează să cedeze Insula Diego Garcia, unde se află o bază americană considerată vitală, „fără niciun motiv”. Trump a apreciat că acest act ar fi fost remarcat de China şi Rusia, pe care le-a descris drept puteri ce „nu recunosc decât forţa”, adăugând că SUA sunt acum mai respectate pe plan internaţional.

Donald Trump a făcut o paralelă între situaţia Insulelor Chagos şi Groenlanda, afirmând pe Truth Social că „Danemarca şi aliaţii săi europeni trebuie să facă ceea ce se impune”. Acordul de restituire a arhipelagului Chagos, aprobat la momentul respectiv şi de Statele Unite, a fost semnat la Londra în luna mai, iar Insula Diego Garcia găzduieşte o bază aeriană americano-britanică de importanţă strategică în Oceanul Indian.

Marea Britanie şi Mauritius au încheiat în 2024 un acord prin care suveranitatea asupra insulelor Chagos urma să fie transferată către Mauritius, cu menţinerea controlului britanic asupra bazei aeriene printr-un contract de concesiune pe termen lung. Acordul a fost susţinut anterior de administraţia Trump, care a declarat la semnarea oficială că „salută” înţelegerea şi a lăudat eforturile de a asigura funcţionarea pe termen lung a bazei militare comune.

Regatul Unit urmează să restituie arhipelagul Chagos statului Mauritius, păstrând însă Insula Diego Garcia printr-un acord de închiriere pe 99 de ani, pentru a menţine o bază militară americano-britanică în regiune. Baza este considerată strategică atât la nivel regional, cât şi global.

La momentul semnării, secretarul de stat american Marco Rubio a salutat acordul pe reţeaua X, apreciind că acesta „asigură o exploatare pe termen lung, stabilă şi eficientă” a bazei de pe Diego Garcia, subliniind rolul său esenţial în securitatea regională şi mondială.